VietinBank hút gần 1.800 nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu đợt đầu tiên

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ nhất, huy động thành công 12.000 tỷ đồng từ 1.773 nhà đầu tư trong nước.

Cụ thể, đợt chào bán kết thúc ngày 3/11/2026, với toàn bộ 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01 được phân phối hết. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, kỳ hạn 6 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đáng chú ý, trái phiếu đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, VietinBank sẽ chuyển giao giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu cho nhà đầu tư tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch nơi đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 471/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 6/10/2026, VietinBank được phép chào bán tổng cộng 160 triệu trái phiếu, chia thành hai đợt.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành đầu tiên, ngân hàng dự kiến tiếp tục chào bán 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02 trong đợt thứ hai, tương ứng giá trị huy động 4.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn tất cả hai đợt, tổng giá trị trái phiếu VietinBank dự kiến phát hành ra công chúng là 16.000 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động được sử dụng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay nền kinh tế.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2026, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 13.689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Hầu hết hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần đạt gần 21.816 tỷ đồng, tăng 27%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 2.487 tỷ đồng, tăng 57% YoY.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về gần 1.170 tỷ đồng tiền lãi, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác đạt 3.112 tỷ đồng, tăng 10% YoY.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong quý tăng 19% YoY, lên 7.185 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 33% YoY, đạt 7.780 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 39.557 tỷ đồng, tăng 34% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng này vượt 2,95 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 2,14 triệu tỷ đồng, tăng 7% và tiền gửi khách hàng đạt 1,94 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm 2026.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 6/11, cổ phiếu CTG tăng 250 đồng, tương ứng 0,79% so với phiên trước, lên 31.850 đồng/cp, nối dài chuỗi tăng lên 4 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, thanh khoản giảm với hơn 14,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn 23,8% so với phiên 5/11; giá trị giao dịch giảm 23,6%, xuống 451,13 tỷ đồng.