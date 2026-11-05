VietinBank hạ lãi suất huy động ở cả nhóm khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp

Bước sang tháng 11/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) điều chỉnh biểu lãi suất huy động đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên được ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước.

Đối với khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, VietinBank tiếp tục áp dụng lãi suất 0,1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng được hưởng lãi suất 0,2%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, biểu lãi suất không có thay đổi. Cụ thể, tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng hưởng lãi suất 2,4%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 11/2026

Trong khi đó, lãi suất huy động ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 3%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn được VietinBank duy trì mức lãi suất ổn định trong nhiều tháng trước khi điều chỉnh trong tháng 11.

Đối với tiền gửi từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, lãi suất cũng giảm 0,5 điểm phần trăm, về mức 5,4%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 24 tháng trở lên được hưởng lãi suất 5,5%/năm. Đây là mức cao nhất trong biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại VietinBank hiện nay.

Cùng với khách hàng cá nhân, VietinBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với khách hàng tổ chức trong tháng 11/2026. Theo biểu niêm yết mới nhất, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp dao động từ 2,1% đến 4%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng tổ chức trong tháng 11/2026

Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng tiếp tục được áp dụng lãi suất 2,1%/năm. Với các khoản tiền gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất duy trì ở mức 2,4%/năm, không thay đổi so với tháng trước.

Ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 2,9%/năm. Tương tự, các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên được điều chỉnh giảm về mức 4%/năm.

Như vậy, 4%/năm hiện là mức lãi suất cao nhất VietinBank áp dụng đối với khách hàng tổ chức trong tháng 11. Ngoài tiền gửi có kỳ hạn, ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng của nhóm khách hàng này, không thay đổi so với kỳ công bố trước.