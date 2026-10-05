VietinBank duy trì lãi suất tiền gửi cao nhất 6%/năm

Bước sang tháng 10/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Theo biểu lãi suất mới nhất được ngân hàng công bố, toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi vẫn được giữ nguyên so với tháng trước. Hiện mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại VietinBank là 6%/năm, áp dụng đối với khách hàng cá nhân gửi tiền kỳ hạn từ 24 tháng trở lên theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, VietinBank tiếp tục áp dụng lãi suất 0,1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn. Trong khi đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng được hưởng mức lãi suất 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 10/2026

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất huy động được duy trì ổn định trong tháng 10. Cụ thể, khách hàng gửi tiền từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được hưởng lãi suất 2,1%/năm. Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, VietinBank niêm yết mức lãi suất 2,4%/năm.

Bên cạnh đó, nhóm kỳ hạn trung hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tiếp tục được ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm 3,5%/năm. Đây là mức lãi suất được VietinBank duy trì ổn định trong nhiều tháng gần đây và chưa ghi nhận sự điều chỉnh trong kỳ công bố tháng 10.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, VietinBank đang áp dụng mức lãi suất huy động 5,9%/năm. Trong khi đó, khách hàng gửi tiền kỳ hạn từ 24 tháng trở lên được hưởng lãi suất 6%/năm. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tại VietinBank.

Bên cạnh biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân, VietinBank cũng tiếp tục giữ nguyên lãi suất huy động đối với khách hàng tổ chức trong tháng 10/2026.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng tổ chức trong tháng 10/2026

Theo biểu niêm yết mới nhất, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp dao động từ 2,1% đến 4,5%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, áp dụng hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, các khoản tiền gửi của khách hàng tổ chức có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đang được hưởng lãi suất 2,1%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, VietinBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất 2,4%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, khách hàng doanh nghiệp được hưởng lãi suất 3,4%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, VietinBank đang áp dụng mức lãi suất huy động 4,5%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp mà ngân hàng đang triển khai trong tháng 10.

Ngoài các khoản tiền gửi có kỳ hạn, VietinBank tiếp tục duy trì lãi suất 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng của khách hàng tổ chức. Mức lãi suất này không thay đổi so với kỳ công bố trước.