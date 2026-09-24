VietinBank được dự báo cải thiện biên lãi dù tăng trưởng tín dụng chậm lại

Ảnh minh họa: VietinBank

Chứng khoán Vietcap vừa nâng dự báo thu nhập lãi thuần năm 2026 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) thêm 4,4% so với cùng kỳ (YoY), lên 82.012 tỷ đồng. Điều chỉnh này chủ yếu đến từ giả định biên lãi thuần (NIM) đạt 2,85%, cao hơn mức 2,70% trong dự báo trước.

Theo Vietcap, NIM của VietinBank đã cải thiện bốn quý liên tiếp tính đến quý 2/2026. Kết quả nửa đầu năm là cơ sở để công ty chứng khoán này nâng đánh giá về khả năng duy trì biên lãi trong các quý tới, dù chi phí huy động cũng cao hơn dự kiến.

Vietcap điều chỉnh dự báo chi phí huy động tại VietinBank năm 2026 từ 3,60% lên 3,80%, sau khi chỉ tiêu này trong 6 tháng đầu năm đạt 3,70%. Đơn vị phân tích cho rằng VietinBank có thể bù đắp một phần áp lực chi phí vốn thông qua việc tái định giá các khoản cho vay, trong đó có cho vay mua nhà, và cải thiện lợi suất của danh mục tín dụng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cùng các khoản tiền gửi liên quan cũng được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ ngân hàng kiểm soát chi phí vốn.

Ngoài thu nhập lãi, Vietcap nâng dự báo thu nhập phí ròng tại ngân hàng trong năm 2026 sau khi kết quả quý 2 vượt kỳ vọng, đặc biệt ở hoạt động tài trợ thương mại. Dự báo mới cho chỉ tiêu này là 10.715 tỷ đồng, so với mức 10.394 tỷ đồng trước đó.

Từ các điều chỉnh trên, Vietcap dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 của VietinBank đạt 52.180 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông ngân hàng mẹ dự kiến đạt 41.595 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm 2025. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập được dự báo giảm từ 30,4% xuống 28,9%, còn tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,3%.

Tín dụng doanh nghiệp tiếp tục là trọng tâm

Về hoạt động cho vay, Vietcap kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của VietinBank trong nửa cuối năm sẽ cao hơn sáu tháng đầu năm. Nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tăng theo mùa vụ trong quý 3, quý 4; bên cạnh các cơ hội liên quan đến đầu tư công. Tín dụng bán lẻ có thể phục hồi, song được dự báo vẫn yếu hơn phân khúc doanh nghiệp.

Dù kỳ vọng đà giải ngân cải thiện, Vietcap chỉ dự báo dư nợ cho vay VietinBank tăng 12% trong cả năm 2026, thấp hơn mức tăng 15,7% của năm 2025.

Báo cáo cũng đề cập 35 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia thuộc cơ chế hạn mức tín dụng đặc biệt. Vietcap đánh giá các dự án này có thể tạo thêm dư địa cho VietinBank, nhưng chưa xem đây là động lực tăng trưởng trong kịch bản cơ sở. Lý do là ngân hàng mới ở giai đoạn tiếp xúc ban đầu và chưa nhận được hồ sơ vay vốn chính thức.

Về huy động, Vietcap dự báo tiền gửi khách hàng tại VietinBank tăng 11% trong năm nay. Công ty đồng thời giảm dự báo quy mô phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng, do tiền gửi trong sáu tháng đầu năm tăng 5,4%, tương đối sát mức tăng tín dụng 5%. Theo nhận định của đơn vị phân tích, diễn biến này giúp ngân hàng chưa cần tăng huy động qua giấy tờ có giá nhiều như một số ngân hàng có chênh lệch lớn hơn giữa cho vay và tiền gửi.

Dự phòng tăng, thương vụ VietinBank Tower chưa được tính vào lợi nhuận

Cùng với việc nâng dự báo thu nhập, Vietcap tăng ước tính chi phí dự phòng năm 2026 của VietinBank lên 21.531 tỷ đồng, so với mức 19.300 tỷ đồng trước đó. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm được dự báo ở mức 1,15%, nhích lên từ 1,10% cuối năm 2025.

Theo Vietcap, lợi nhuận nửa đầu năm tăng 37% so với cùng kỳ tạo điều kiện để ngân hàng tiếp tục xóa nợ xấu, trích lập dự phòng và duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh 150%. Đây là yếu tố cần theo dõi cùng với diễn biến NIM: nếu chi phí vốn hoặc nợ xấu cao hơn dự kiến, kết quả thực tế có thể khác với dự báo.

Một khoản thu nhập tiềm năng khác chưa xuất hiện trong con số lợi nhuận dự báo là thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower. Báo cáo cho biết ngân hàng kỳ vọng hoàn tất giao dịch trong nửa cuối năm 2026, nhưng Vietcap chưa tính bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ thương vụ này vào dự báo năm nay.

Đối với cổ phiếu CTG, Vietcap duy trì khuyến nghị mua nhưng giảm giá mục tiêu từ 50.000 đồng xuống 48.800 đồng/cổ phiếu. Dù nâng dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2026–2030 thêm 5,4%, công ty chứng khoán đồng thời tăng giả định chi phí vốn chủ sở hữu trong mô hình định giá.