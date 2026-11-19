Theo báo cáo cập nhật cuộc gặp nhà đầu tư do Công ty Chứng khoán Vietcap mới công bố, ban lãnh đạo VietinBank xác nhận thương vụ đã khép lại thành công. Các khoản hạch toán liên quan, bao gồm cả lợi nhuận từ giao dịch, đã được ghi nhận đầy đủ trong báo cáo tài chính tính đến ngày 30/9/2026.

Tuy nhiên, do ràng buộc về bảo mật thông tin, phía ngân hàng không công bố chi tiết về doanh thu, chi phí cũng như mức đóng góp ròng của thương vụ này vào lợi nhuận quý III/2026.

Diễn biến này cho thấy kế hoạch chuyển nhượng từng được VietinBank hé lộ vào tháng 8 vừa qua đã đi đến kết quả cuối cùng. Ở thời điểm đó, ngân hàng cho biết đã chốt phương án bán tổ hợp VietinBank Tower cho một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Hai bên đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan và dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng ngay trong tháng 8/2026. Dù vậy, cho đến nay, danh tính của doanh nghiệp thâu tóm cũng như giá trị cụ thể của bản hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ.

VietinBank chốt thương vụ chuyển nhượng VietinBank Tower.

Dự án VietinBank Tower nằm tại lô đất TM01, khu đô thị mới Ciputra, gần cầu Thăng Long, Hà Nội. Công trình có tên đầy đủ là "Tòa nhà trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam", từng được kỳ vọng sẽ trở thành một tổ hợp trụ sở quy mô lớn và biểu tượng của ngân hàng.

Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2010 và sau đó được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư xây dựng vào ngày 13/4/2013. Tọa lạc trên khu đất rộng gần 30.000 m2, dự án có thiết kế hai tháp cao 48 và 68 tầng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.267 tỷ đồng.

Theo số liệu cập nhật đến cuối năm 2025, VietinBank đã rót hơn 5.000 tỷ đồng vào dự án này, được ghi nhận trong khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các công trình khu vực miền Bắc.

Bước ngoặt của dự án diễn ra vào cuối năm 2018 khi ngân hàng trình xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng. Theo lý giải của ban lãnh đạo VietinBank, quá trình triển khai đầu tư và xây dựng đã phát sinh một số rào cản khách quan.

Cụ thể, lộ trình tăng vốn điều lệ của ngân hàng theo kế hoạch trình cơ quan Nhà nước chưa thể thực hiện được, kéo theo những ảnh hưởng đến giới hạn vốn đầu tư vào tài sản cố định và gây khó khăn về nguồn lực tài chính để thi công tiếp.

Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2010 và sau đó được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư xây dựng vào ngày 13/4/2013.

Song song đó, ngân hàng cũng đánh giá nhu cầu sử dụng thực tế của mình chưa thể khai thác tối đa tiềm năng của một công trình đa công năng và sở hữu vị trí đắc địa như VietinBank Tower.

Trước tình hình này, Đại hội đồng cổ đông ngân hàng đã thông qua chủ trương cơ cấu lại dự án đến hết năm 2020, ưu tiên phương án chuyển nhượng toàn bộ và thuê lại tháp 68 tầng để làm trụ sở. Sức hút của dự án trên thị trường là rất lớn.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Chủ tịch VietinBank từng tiết lộ có tới 29 nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm, trong đó 21 nhà đầu tư đã trực tiếp ký thỏa thuận bảo mật thông tin với ngân hàng để tiếp cận hồ sơ và thẩm định dự án.