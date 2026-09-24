VietinBank (CTG) tiếp tục đăng ký bán toàn bộ khoảng 19,3 triệu cổ phiếu Cảng Sài Gòn (SGP)

Tiếp tục đăng ký bán khoảng 19,3 triệu cổ phiếu Cảng Sài Gòn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) mới đây tiếp tục đăng ký bán toàn bộ khoảng 19,3 triệu cổ phiếu SGP của CTCP Cảng Sài Gòn (mã ck: SGP), tương ứng 8,93% vốn điều lệ. Động thái diễn ra sau khi lần thoái vốn trước đó không thực hiện được do điều kiện thị trường không phù hợp.

Cụ thể, VietinBank đăng ký bán khoảng 19,3 triệu cổ phiếu SGP trong thời gian từ ngày 28/9 đến 27/10/2026. Phương thức giao dịch là khớp lệnh. Đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây VietinBank đăng ký thoái toàn bộ khoản đầu tư tại Cảng Sài Gòn. Trước đó, từ ngày 17/8 đến 15/9, ngân hàng cũng đăng ký bán khoảng 19,3 triệu cổ phiếu SGP, tương ứng 8,93% vốn điều lệ. Tuy nhiên, hết thời gian đăng ký, giao dịch không được thực hiện do điều kiện thị trường không phù hợp.

Cảng Sài Gòn không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Đáng chú ý, động thái thoái vốn của VietinBank diễn ra trong bối cảnh Cảng Sài Gòn vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng kể từ ngày 27/7/2026.

Theo Cảng Sài Gòn, doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Tại ngày 30/6/2026, cơ cấu cổ đông lớn của Cảng Sài Gòn gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP nắm 65,45% vốn điều lệ; VietinBank sở hữu 9,07%; VPBank sở hữu 7,44%; và Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng sở hữu 9,83%. Phần vốn còn lại 8,21% thuộc về các cổ đông nhỏ, mỗi cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Như vậy, riêng 4 cổ đông lớn đã nắm giữ hơn 91% vốn điều lệ Cảng Sài Gòn, khiến tỷ lệ cổ phiếu nằm trong tay nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn không đáp ứng yêu cầu về mức độ phân tán sở hữu theo quy định.

SGP kinh doanh tăng trưởng

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cảng Sài Gòn ghi nhận doanh thu 579,9 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 293,4 tỷ đồng, tăng 77,1 tỷ đồng so với nửa đầu năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Cảng Sài Gòn đạt 5.866 tỷ đồng, tăng nhẹ so với khoản 5.798 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SGP đang chịu áp lực giảm giá. Từ ngày 16/4 đến 23/9, thị giá SGP giảm 22,6%, từ 25.700 đồng xuống còn 19.900 đồng/cổ phiếu và hiện giao dịch dưới đường trung bình động MA200.