VietinBank (CTG) huy động 16.000 tỷ đồng trái phiếu rót vốn vào bất động sản và hạ tầng

Chi tiết đợt huy động 16.000 tỷ đồng và cơ cấu phân bổ dòng vốn

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã chứng khoán: CTG) dự kiến chào bán tổng cộng 160 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị. Tổng giá trị đợt phát hành lên tới 16.000 tỷ đồng và được chia làm hai giai đoạn với kỳ hạn chung là 6 năm. Kế hoạch này được triển khai để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và mở rộng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Trong giai đoạn 1, ngân hàng sẽ chào bán 120 triệu trái phiếu với tổng giá trị 12.000 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký và tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 15/10 đến ngày 03/11. Lãi suất trái phiếu được thả nổi, tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,25% mỗi năm. Biên độ này sẽ tăng lên mức 4,75% mỗi năm nếu ngân hàng không mua lại trong năm cuối cùng. Lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng lớn gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank. Số trái phiếu chưa bán hết ở đợt đầu tiên sẽ được chuyển qua chào bán tiếp ở đợt sau.

Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong khoảng thời gian từ quý 4 năm 2026 đến tháng 4 năm 2027. Toàn bộ số tiền 16.000 tỷ đồng thu về sẽ được giải ngân cho hai lĩnh vực trọng điểm. Nguồn vốn từ đợt 1 được dùng để cho vay lĩnh vực bất động sản với quy mô 4.000 tỷ đồng và đầu tư theo phương thức đối tác công tư với quy mô 8.000 tỷ đồng. Nguồn vốn 4.000 tỷ đồng từ đợt 2 sẽ được dùng hoàn toàn cho mảng bất động sản. Tiến độ giải ngân cho cả hai đợt dự kiến kéo dài từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2027.

Kế hoạch thanh toán nợ trái phiếu và tình hình kinh doanh

Để đảm bảo năng lực thanh toán, ngân hàng xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn thu dự phóng từ chính các khoản giải ngân để trả gốc và lãi cho nhà đầu tư. Phương án tài chính giả định lãi suất cho vay đầu ra cố định ở mức 9% mỗi năm. Trái phiếu dự kiến chịu mức lãi suất 8,2% mỗi năm trong 5 năm đầu và 8,5% mỗi năm trong năm cuối cùng. Với các giả định này, phần dư nợ 12.000 tỷ đồng của đợt 1 sẽ mang về 540 tỷ đồng tiền lãi, nâng tổng số tiền gốc và lãi phải thu lên 12.540 tỷ đồng. Phần dư nợ 4.000 tỷ đồng của đợt 2 tạo ra 180 tỷ đồng tiền lãi, đưa tổng mức thu hồi dự phóng lên 4.180 tỷ đồng.

Lịch thanh toán nợ được ngân hàng xây dựng chi tiết với tần suất trả lãi hai lần mỗi năm trong suốt giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2032. Khác với nhiều lô trái phiếu trên thị trường, toàn bộ lượng trái phiếu phát hành đợt này sẽ không được mua lại trước hạn mà bắt buộc lưu hành cho đến ngày đáo hạn chính thức.

Về các hoạt động tài chính khác, vào đầu tháng 10, ngân hàng đã hoàn tất đợt phân phối 2,23 triệu cổ phiếu của Cảng Hải Phòng cho 15 nhà đầu tư trong nước. Khối lượng này tương đương 32,1% tổng số lượng cổ phần mang ra chào bán. Sau khi trừ đi chi phí giao dịch, ngân hàng thu về dòng tiền ròng gần 88,6 tỷ đồng.

Bức tranh lợi nhuận của tổ chức tín dụng này tiếp tục ghi nhận những con số khả quan. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 cho thấy lợi nhuận trước thuế đạt gần 14.729 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này xuất phát từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng kinh doanh cốt lõi, ngay cả khi ngân hàng đã chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để củng cố bộ đệm tài chính.