Bảo mật danh tính đối tác nhận chuyển nhượng dự án

Đại diện ban lãnh đạo VietinBank đã xác nhận việc hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư mới đây do Công ty Chứng khoán Vietcap tổ chức. Các số liệu hạch toán liên quan, bao gồm phần lợi nhuận thu về từ giao dịch, đã được phản ánh đầy đủ trong báo cáo tài chính của ngân hàng tính đến ngày 30/09/2026.

Với yêu cầu bảo mật thông tin thương mại, phía ngân hàng từ chối công bố chi tiết về tổng doanh thu, các khoản chi phí phát sinh cũng như mức đóng góp ròng của thương vụ này vào tổng lợi nhuận quý III. Tuy nhiên, thông tin xác nhận từ ban lãnh đạo cho thấy giao dịch đã chính thức đi đến kết quả cuối cùng sau một thời gian dài đàm phán.

Trước đó vào tháng 08/2026, ngân hàng từng chia sẻ đã chốt phương án bán tổ hợp dự án này cho một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại thị trường nội địa. Vào thời điểm đó, các thủ tục pháp lý liên quan cơ bản hoàn thiện và hai bên dự kiến ký kết hợp đồng chuyển nhượng ngay trong tháng 8. Dù thương vụ đã hoàn tất, danh tính của tổ chức nhận chuyển nhượng và giá trị thanh toán thực tế vẫn chưa được tiết lộ công khai.

Khép lại hành trình thập kỷ của tổ hợp trụ sở quy mô lớn

Dự án VietinBank Tower tọa lạc tại lô đất TM01 thuộc khu đô thị mới Ciputra, nằm gần khu vực cầu Thăng Long của thủ đô Hà Nội. Tên gọi đầy đủ của công trình là Tòa nhà trụ sở chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Dự án này từng được kỳ vọng sẽ trở thành một tổ hợp trụ sở làm việc hiện đại bậc nhất của hệ thống ngân hàng.

Phương án đầu tư dự án đã được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua tại phiên họp thường niên năm 2013 với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 10.267 tỷ đồng. Tổ hợp được triển khai xây dựng trên khu đất rộng 29.923 m2. Bản vẽ thiết kế ban đầu bao gồm hai tòa tháp cao 48 tầng và 68 tầng, cung cấp tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 244.776 m2 phần nổi cùng 105.068 m2 phần hầm.

Trên thực tế, ngân hàng đã bắt đầu rót vốn vào công trình này từ năm 2010, trước cả thời điểm phương án đầu tư được cổ đông chính thức thông qua. Sau nhiều năm thi công, công trình không thể hoàn thành đúng tiến độ và trở thành một trong những khối tài sản đình trệ kéo dài tại Hà Nội. Việc chốt thỏa thuận chuyển nhượng giúp VietinBank thu hồi nguồn vốn lớn và phản ánh thêm khoản thu nhập tích cực từ việc thoái vốn.