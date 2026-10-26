VietinBank chi gần 3.700 tỷ đồng mua lại 35 triệu trái phiếu trước hạn

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) sẽ mua lại toàn bộ 34,9 triệu trái phiếu mã CTG121031 trước hạn, với tổng mệnh giá khoảng 3.500 tỷ đồng. Sau khi giao dịch hoàn tất, lô trái phiếu này sẽ bị hủy bỏ và chấm dứt giao dịch trên HNX.

VietinBank hủy niêm yết gần 35 triệu trái phiếu trị giá 3.700 tỷ đồng (Ảnh: VietinBank).

Theo VietinBank, trái phiếu CTG121031 được phát hành ra công chúng ngày 18/11/2021, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 18/11/2031. Lô trái phiếu gồm 34.922.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là 3/11/2026, trước khi hủy niêm yết vào ngày 4/11/2026.

Trái phiếu được VietinBank phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1%/năm, trả lãi định kỳ hằng năm.

Cũng theo VietinBank, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu với giá 105.675 đồng/trái phiếu, bao gồm mệnh giá 100.000 đồng và tiền lãi 5.675 đồng. Tổng số tiền mua lại dự kiến khoảng 3.690 tỷ đồng, bao gồm gốc và lãi của kỳ thanh toán tương ứng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tiền mua lại là 4/11/2026. Bên cạnh đó, ngày thanh toán dự kiến là 18/11/2026. Nguồn tiền mua lại được lấy từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Lô CTG121031 được ngân hàng phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng điều kiện vốn cấp 2 của ngân hàng. Việc mua lại trước hạn sẽ chấm dứt nghĩa vụ đối với lô trái phiếu này theo các điều khoản mua lại, đồng thời làm giảm lượng trái phiếu đang lưu hành của VietinBank.

Về kết quả kinh doanh, VietinBank được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế 10.226 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Các yếu tố hỗ trợ gồm hoạt động kinh doanh chính duy trì tăng trưởng ổn định, biên lãi ròng (NIM) phục hồi, cùng đóng góp từ thu nhập phí và thu hồi các khoản nợ đã xử lý.

Theo báo cáo, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng ở mức 134%. Trong sáu tháng đầu năm, VietinBank đã hoàn thành 76% mục tiêu trích lập dự phòng cả năm, tạo dư địa để ngân hàng linh hoạt hơn trong việc kiểm soát chi phí tín dụng.