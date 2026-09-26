VietinBank Capital gom thêm cổ phiếu HAH, sở hữu vượt 17% vốn điều lệ

Cảng Hải An - Hải Phòng. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH), thông tin được công bố trên HoSE ngày 25/9.

Ngày 23/9 vừa qua, VietinBank Capital đã mua thêm 15 triệu cổ phiếu HAH để nâng tỷ lệ sở hữu từ 9,38% (tương đương 18 triệu cổ phiếu) lên 17,2% (tương đương 33 triệu cổ phiếu) vốn điều lệ tại Hải An.

Giao dịch trên diễn ra trong phiên HAH ghi nhận thanh khoản đột biến. Tổng khối lượng cổ phiếu được sang tay trong ngày 23/9 đạt hơn 16,6 triệu đơn vị, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm phần lớn với hơn 15,3 triệu cổ phiếu, giá trị 721,6 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính VietinBank Capital đã bỏ ra khoảng 707 tỷ đồng để mua vào 15 triệu cổ phiếu HAH.

Trước đó, công ty quản lý quỹ này từng mua gần 10,4 triệu cổ phiếu trong phiên 30/7, nâng sở hữu từ hơn 7,6 triệu đơn vị (chiếm 4,05% vốn điều lệ) lên tròn 18 triệu đơn vị (chiếm 9,56% vốn điều lệ).

Ở chiều ngược lại, cũng trong ngày 23/9, CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX) cho biết đã đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH đang sở hữu, tương đương 5,16% vốn của Hải An, qua đó không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp vận tải biển này.

Tạm tính theo giá giao dịch trung bình phiên 23/9 là 49.080 đồng/cổ phiếu, Gelex có thể thu về khoảng 476 tỷ đồng.

Động thái thoái vốn diễn ra không lâu sau khi Gelex trở thành cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Theo công bố trên HoSE, ngày 21/8/2026, Gelex mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,94% lên 5,16%.

Về tình hình kinh doanh của Hải An, nửa đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.798 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, hoạt động khai thác tàu tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu 2.775 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 818 tỷ đồng, tăng 19% YoY từ 688 tỷ đồng.

Riêng trong quý 2, doanh thu thuần công ty đạt hơn 1.533 tỷ đồng, tăng 20% YoY; lãi sau thuế tăng 13% YoY lên mức 467 tỷ đồng.

Báo cáo giải trình của HAH cho biết đà tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ việc bổ sung nguồn thu từ tàu Haian Iris (nhận tàu từ tháng 10/2025) cùng với việc giá cước vận tải bình quân và các khoản phụ thu, đặc biệt là phí EBS (phụ phí nhiên liệu khẩn cấp), tăng so với cùng kỳ, qua đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động khai thác tàu.

Năm nay, HAH đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 1.250 tỷ đồng, giảm 11% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau nửa chặng đường, công ty đã hoàn thành 65% chỉ tiêu lợi nhuận năm.