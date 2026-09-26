VietinBank Capital gom mạnh 17,2% cổ phần Xếp dỡ Hải An (HAH)

Biến động lớn trong cơ cấu cổ đông

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa báo cáo hoàn tất mua vào 15 triệu cổ phiếu HAH của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An trong phiên giao dịch ngày 23/9/2026. Việc mua thêm cổ phiếu giúp tổ chức này nâng tổng khối lượng nắm giữ lên mức 33 triệu đơn vị, chiếm 17,2% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trước đợt giao dịch này, VietinBank Capital đã chính thức trở thành cổ đông lớn của Xếp dỡ Hải An từ phiên 30/7 sau khi chi tiền mua 10,36 triệu cổ phiếu HAH. Thương vụ đó giúp quỹ đầu tư nâng sở hữu từ 7,63 triệu cổ phiếu lên 18 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ mức 4,05% lên 9,56%.

Trái ngược với đà gom mua của quỹ đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán GEX) thông báo không còn là cổ đông tại Xếp dỡ Hải An. Tổ chức này đã bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH, tương đương 5,16% vốn điều lệ trong ngày 23/9/2026. Tập đoàn GELEX quyết định thoái sạch vốn chỉ sau đúng một tháng ghi danh vào danh sách cổ đông lớn. Trước đó vào tháng 8, tập đoàn mới mua thêm hơn 413.600 cổ phiếu HAH để nâng tổng lượng nắm giữ vượt mốc 5%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu HAH đóng cửa ở mức 48.950 đồng mỗi đơn vị. Tổng khối lượng khớp lệnh và thỏa thuận đạt hơn 16,6 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận chiếm áp đảo với khối lượng hơn 15,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị sang tay đạt gần 722 tỷ đồng.

Góp vốn mua tàu container Buxmelody

Cùng với những thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu sở hữu, Hội đồng quản trị Xếp dỡ Hải An cũng vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư mua tàu container và tăng vốn điều lệ tại một công ty liên kết. Cụ thể, công ty mẹ đồng ý để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải An Green Shipping Lines tiến hành mua lại tàu Buxmelody đã qua sử dụng.

Tàu Buxmelody được đóng tại Đức, sở hữu trọng tải 2.702 TEUs. Giá trị của khoản đầu tư mua tàu được công ty công bố ở mức hơn 755 tỷ đồng, tương đương hơn 28 triệu USD. Sự bổ sung này được đánh giá sẽ giúp gia tăng năng lực vận tải biển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Để chuẩn bị nguồn lực tài chính cho thương vụ đóng tàu, Xếp dỡ Hải An sẽ thực hiện rót thêm hơn 121 tỷ đồng để tăng vốn cho Hải An Green Shipping Lines. Mục đích của việc cấp vốn bổ sung là gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo năng lực tài chính và chuẩn bị đủ nguồn tiền đối ứng hợp pháp phục vụ việc thanh toán dự án đầu tư tàu container Buxmelody.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện việc góp vốn sẽ diễn ra trong năm 2026. Nếu tiến trình này hoàn tất đúng dự kiến, Xếp dỡ Hải An sẽ ghi nhận 914 tỷ đồng vốn góp tại Hải An Green Shipping Lines, qua đó duy trì tỷ lệ sở hữu ở mức 40% vốn điều lệ tại đơn vị thành viên này.