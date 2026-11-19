Tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư quý III/2026, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) xác nhận đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng dự án VietinBank Tower. Thông tin được MBS Research cập nhật trong báo cáo phân tích gần đây.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, toàn bộ giá trị tài sản chuyển nhượng và lợi nhuận (nếu có) đã hạch toán trong BCTC kỳ 30/9/2026.

Do thỏa thuận bảo mật với đối tác, ngân hàng không công bố thu nhập, chi phí hay đóng góp vào lợi nhuận trước thuế quý III.

Phía đơn vị nhận chuyển nhượng dự án VietinBank Tower là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun Group cũng xác nhận thông tin về thương vụ này. Đại diện công ty cho biết đang tiến hành rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo phù hợp sau khi tiếp nhận phần xây dựng dang dở từ đơn vị cũ.

Phối cảnh dự án VietinBank Tower.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, VietinBank đã thông báo khởi động lại việc chuyển nhượng dự án VietinBank Tower tại lô đất TM1, KĐT Nam Thăng Long (Ciputra), phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Thông tin tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tháng 8/2026, ban lãnh đạo VietinBank cho biết thêm rằng dự án đã có đầy đủ cơ sở pháp lý sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt của các cấp thẩm quyền. Ngân hàng và đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng trong tháng 8.

Dự án VietinBank Tower có diện tích gần 30.000m2, gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng. Trong đó, tháp cao 68 tầng trước đây được quy hoạch làm trụ sở chính của VietinBank. Khởi công từ tháng 10/2010, sau nhiều năm, VietinBank chưa thể hoàn thành dự án do một số khó khăn nhất định trong việc triển khai.