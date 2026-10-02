VietinBank bán được 32% vốn đang nắm tại Cảng Hải Phòng

Ngày 8/7, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) công bố thông tin chào bán cổ phiếu CTCP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP) do ngân hàng sở hữu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai thông thường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo kết quả đợt chào bán, VietinBank đã phân phối được 2,231 triệu cổ phiếu PHP, tương đương 32,15% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán. So với lượng cổ phiếu Vietinbank chào bán, khối lượng đăng ký hiện mới đạt khoảng 32%, đồng nghĩa hơn 4,7 triệu cổ phiếu PHP chưa có nhà đầu tư đăng ký mua.

Với số cổ phiếu này, ngân hàng thu về khoảng 89,3 tỷ đồng. Số cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý IV/2026.

Được biết, đợt thoái vốn này VietinBank đăng ký đấu giá toàn bộ 6,94 triệu cổ phiếu PHP, tương đương 2,12% vốn điều lệ của Cảng Hải Phòng.

Giá khởi điểm được đưa ra là 40.048 đồng/cổ phiếu. Nếu toàn bộ số cổ phần được bán thành công tại mức giá khởi điểm, VietinBank có thể thu về tối thiểu khoảng 278 tỷ đồng. Thời gian đăng ký từ ngày 28/7 – 9/9.

Cảng Hải Phòng hiện có vốn điều lệ 3.269,6 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) là cổ đông lớn nhất, sở hữu khoảng 92,6% vốn điều lệ.

Trong quý II/2026, hoạt động kinh doanh của Cảng Hải Phòng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, chủ yếu nhờ sản lượng container tăng mạnh. Theo đó, doanh thu thuần quý II/2026 đạt khoảng 950 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 27,5% so với quý I.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sản lượng container qua khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện. Sản lượng container tại đây đạt khoảng 177.000 TEU, tăng 438% so với cùng kỳ, qua đó đóng góp tích cực vào doanh thu từ hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sản lượng container tại khu vực Hải Phòng tiếp tục mở rộng, xu hướng dịch chuyển hàng hóa từ cảng sông sang cảng nước sâu trong bối cảnh kích thước tàu ngày càng lớn, cùng với việc Cảng Hải Phòng hợp tác với MSC, qua đó tiếp cận hệ sinh thái vận tải biển và mạng lưới khách hàng toàn cầu của hãng tàu.

Trong khi đó, sản lượng container tại các cảng sông khu vực Sông Cấm duy trì tương đối ổn định, đạt khoảng 480.000 TEU, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết trong quý II đạt 92 tỷ đồng, tăng gần 19 lần so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ đóng góp tích cực hơn của Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Hải Phòng trong bối cảnh Cảng Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh khai thác và nâng cao hiệu suất tại khu bến Lạch Huyện 3&4.

Nhờ lợi nhuận gộp tăng mạnh cùng đóng góp từ các công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận ròng quý II/2026 của PHP đạt khoảng 425 tỷ đồng, tăng 123,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng đạt 736 tỷ đồng, tăng 119,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PHP mở cửa phiên sáng 2/10 tại mức 46.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Cảng Hải Phòng đạt khoảng 15.170 tỷ đồng.

Cổ phiếu PHP ghi nhận tăng trưởng tích cực kể từ khi kết quả kinh doanh Qúy II/2026 ghi nhận kết quả “ấn tượng”. Nguồn TradingVỉew

Bên cạnh Cảng Hải Phòng, VietinBank cũng đang tìm cách thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty CP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP). Mới đây, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ hơn 19,3 triệu cổ phiếu SGP trong thời gian từ ngày 28/9 đến 27/10. Tạm tính theo thị giá, lượng cổ phiếu này có giá trị khoảng 384 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 kể từ tháng 3/2026 VietinBank đăng ký bán toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại Cảng Sài Gòn. Trong đợt đầu tiên, từ ngày 2/3 đến 31/3, VietinBank đăng ký bán hơn 19,34 triệu cổ phiếu SGP. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, ngân hàng chỉ bán được 26.500 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,14% số lượng đăng ký. Tiếp tục các đợt chào bán còn lại đều không có cổ phiếu nào được bán ra. Theo VietinBank, nguyên nhân khiến các giao dịch không hoàn tất là do điều kiện thị trường không phù hợp. VietinBank hiện sở hữu hơn 19,3 triệu cổ phiếu SGP, tương đương 8,93% vốn điều lệ của doanh nghiệp.