VietGoal nhận giải thưởng đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá châu Á

AFC Special Grassroots Awards 2026 là giải thưởng đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhằm tôn vinh và ghi nhận những cá nhân, tổ chức, câu lạc bộ hoặc dự án có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của bóng đá phong trào, bóng đá cộng đồng và bóng đá trẻ tại châu lục.

Những năm qua, VietGoal trở thành nơi ươm mầm những cầu thủ nhí. Ảnh: VFF

Sau 14 năm hoạt động, VietGoal đã xây dựng và phát triển mô hình đào tạo bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em với quy mô hơn 50.000 học viên, 520 lớp học được tổ chức mỗi tuần và đội ngũ 350 huấn luyện viên. Điểm nổi bật trong mô hình của VietGoal là việc triển khai các lớp học ngay tại trường học và cộng đồng, giúp trẻ em có thể tiếp cận bóng đá gần nơi sinh sống với cùng một tiêu chuẩn đào tạo.

Thông qua lộ trình đào tạo theo độ tuổi, giáo án thống nhất và đội ngũ huấn luyện viên được đào tạo bài bản, VietGoal hướng tới việc giúp trẻ em duy trì thói quen vận động thường xuyên, từng bước phát triển các kỹ năng bóng đá cũng như thể chất và những năng lực cần thiết trong cuộc sống. Những nỗ lực này góp phần mở rộng cơ hội tham gia bóng đá cho trẻ em, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực của bóng đá trong cộng đồng.

Theo thông báo của AFC, Lễ trao giải sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bóng đá trẻ AFC 2026, diễn ra từ ngày 15 đến 16-12-2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia. AFC trân trọng mời một đại diện của VietGoal tham dự hội nghị và lễ trao giải.