VietCredit lãi gần gấp đôi trong 9 tháng, nợ xấu tăng 68%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit, Mã: TIN) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 503,7 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 402,9 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần quý III đạt 1.908,1 tỷ đồng, tăng 101,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 5.186,5 tỷ đồng, tăng 159,7%.Trong khi đó hoạt động dịch vụ tiếp tục ghi nhận khoản lỗ lớn, gần 430 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với mức lỗ 194,1 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VietCredit đạt 1.558,6 tỷ đồng, tăng 99,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.245,5 tỷ đồng, tăng 90,4%.

Trong kỳ, hoạt động dịch vụ lỗ 1.142 tỷ đồng khi chi phí hoạt động dịch vụ lên tới 1.149 tỷ đồng trong khi thu nhập chỉ đạt khoảng 6,7 tỷ đồng. Mặc dù vậy, sự tăng trưởng từ các mảng còn lại đã kéo tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 4.118,2 tỷ đồng, tăng 160%.

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động đạt 414,8 tỷ đồng (tăng 50,7% so với cùng kỳ) lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 3.703,4 tỷ đồng, tăng 183,4%.

Cho vay khách hàng tăng hơn 40%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản VietCredit đạt 26.219,3 tỷ đồng, tăng 48,6% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 20.927,7 tỷ đồng, tăng 40,8%, tương ứng tăng thêm hơn 6.062 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân thúc đẩy thu nhập lãi thuần tăng mạnh trong 9 tháng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 và 5 đạt khoảng 1.717,4 tỷ đồng, tăng 68% so với mức 1.022,3 tỷ đồng đầu năm, tương ứng tăng thêm khoảng 695 tỷ đồng.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng từ 414,6 tỷ đồng lên 905,3 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ 393,6 tỷ đồng lên 530 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng từ 214,1 tỷ đồng lên 282,1 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tại cuối quý III ở mức 8,2%, tăng so với mức 6,88% cuối năm 2025.

Cùng với đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 979,4 tỷ đồng, tăng 49,9% so với đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietCredit đạt 2.144,8 tỷ đồng, tăng 307% so với cùng kỳ. Riêng quý III, chi phí dự phòng đạt 845,8 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của VietCredit đạt 22.980,1 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, tiền gửi khách hàng giảm 18% xuống 2.010,8 tỷ đồng.

Về nhân sự, VietCredit có 681 nhân viên tại ngày 30/9/2026, tăng 227 người, tương ứng 50% so với cuối năm trước. Tuy nhiên, chi phí cho nhân viên trong 9 tháng đạt khoảng 140,6 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2025.