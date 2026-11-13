Vietcombank, Viettel, SCIC cùng loạt doanh nghiệp lớn dự kiến rót hơn 3.000 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ của MB

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) mới công bố, MB dự kiến phân phối 200 triệu cổ phiếu phổ thông cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 15.090 đồng/cổ phiếu.

Nếu chào bán thành công toàn bộ lượng cổ phiếu trên, ngân hàng sẽ thu về 3.018 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

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Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, xây dựng và đầu tư vốn nhà nước, bao gồm Vietcombank, Viettel, SCIC, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Đông Bắc và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).

Trong đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị được phân bổ số lượng cổ phiếu lớn nhất với 50 triệu đơn vị. Tại mức giá chào bán 15.090 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp này dự kiến chi 754,5 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần nói trên.

Đứng thứ hai là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) với 46 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến đầu tư là 694,14 tỷ đồng.

Tiếp theo, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến mua 32 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 482,88 tỷ đồng, còn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được phân bổ 27 triệu cổ phiếu, tương ứng khoản đầu tư 407,43 tỷ đồng.

Hai nhà đầu tư còn lại là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) và Tổng công ty Đông Bắc dự kiến mua lần lượt 25 triệu và 20 triệu cổ phiếu, với số tiền cần chi theo phương án chào bán tương ứng là 377,25 tỷ đồng và 301,8 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua đủ lượng cổ phần được phân bổ, cả 6 nhà đầu tư sẽ rót tổng cộng 3.018 tỷ đồng vào MB.

Đối với nguồn vốn huy động được, MB dự kiến sử dụng 449,5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động cho vay khách hàng. Phần lớn số tiền còn lại, tương đương khoảng 2.568,5 tỷ đồng, được dành để đầu tư tài sản nhằm nâng cao năng lực hoạt động, bao gồm hệ thống phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin.

MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu phổ thông cho 6 nhà đầu tư

Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trong trường hợp không huy động đủ số tiền theo kế hoạch, ngân hàng sẽ ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động cho vay khách hàng trước, sau đó mới phân bổ cho mảng đầu tư tài sản và công nghệ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 30.519 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 39.400 tỷ đồng đề ra cho cả năm, ngân hàng đã thực hiện được 77% mục tiêu.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MB đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, khoản mục chứng khoán kinh doanh ghi nhận mức tăng đột biến lên gần 41.444 tỷ đồng sau khi trừ dự phòng giảm giá, gấp 8,9 lần so với thời điểm đầu năm.

Phần lớn mức tăng này đến từ chứng khoán nợ chưa niêm yết với giá trị đạt gần 39.876 tỷ đồng, cao gấp 12,6 lần đầu năm và chiếm khoảng 96% tổng danh mục chứng khoán kinh doanh trước dự phòng giảm giá. Trong khi đó, chứng khoán nợ niêm yết gần như đi ngang và chứng khoán vốn niêm yết tăng nhẹ.

Ở mảng tín dụng, dư nợ cho vay khách hàng của MB tăng 19% lên mức gần 1,29 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, ngân hàng đẩy mạnh mở rộng cho vay kinh doanh bất động sản với dư nợ đạt 179.756 tỷ đồng, tương đương mức tăng 48,3% so với đầu năm và chiếm 13,95% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của MB tính đến cuối quý III/2026 ở mức hơn 21.474 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ mức 1,29% hồi đầu năm lên 1,67%.