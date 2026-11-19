Mua lại toàn bộ lô trái phiếu vốn cấp 2 trị giá 950 tỷ đồng trước hạn 5 năm

Theo văn bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 16/11/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VCBH2131001. Mức giá mua lại thực tế được ngân hàng thanh toán đạt hơn 1,067 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu.

Lô trái phiếu mã VCBH2131001 bao gồm 950 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 950 tỷ đồng. Đợt phát hành này được Vietcombank thực hiện từ ngày 15/11/2021 với kỳ hạn 10 năm và có ngày đáo hạn dự kiến ban đầu là 15/11/2031. Việc tất toán toàn bộ lô trái phiếu vào ngày 16/11/2026 đồng nghĩa ngân hàng đã thu hồi khoản nợ trái phiếu trên sớm hơn 5 năm so với thời hạn.

Tại thời điểm phát hành, Vietcombank huy động lô trái phiếu này để tăng vốn cấp 2, bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung, dài hạn phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn huy động cũng hỗ trợ ngân hàng nâng cao năng lực tài chính và bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ tối đa hơn 543,1 triệu cổ phiếu cho 55 nhà đầu tư

Bên cạnh giao dịch mua lại trái phiếu, trước đó NHNN đã có văn bản chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.431 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Phương án tăng vốn này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của ngân hàng.

Theo chỉ đạo của cơ quan quản lý, Vietcombank chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin và số liệu tại hồ sơ gửi NHNN, đồng thời tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 (đã sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã sửa đổi, bổ sung). Việc triển khai phải phù hợp với nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) cùng các quy định pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan, cũng như tỷ lệ mua, sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng Việt Nam.

Về phương án chào bán cụ thể, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa hơn 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư, bao gồm nhóm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Lượng cổ phiếu phát hành trong đợt này áp dụng quy định hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Về nguyên tắc định giá, mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải bảo đảm không thấp hơn bốn ngưỡng tham chiếu. Các mức này bao gồm giá trị ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, mức giá do tổ chức có chức năng thẩm định giá độc lập xác định, giá bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu VCB trong 10 ngày giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua, và giá đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó.