Vietcombank (VCB): Được chấp thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ chuẩn bị chạm mốc 89.000 tỷ đồng

Kế hoạch chào bán riêng lẻ và mục tiêu mở rộng quy mô vốn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (mã chứng khoán VCB, tên giao dịch Vietcombank) vừa công bố thông tin về việc nhận được công văn chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ. Cụ thể, cơ quan quản lý đồng ý cho Vietcombank tăng vốn thêm tối đa 5.431 tỷ đồng dựa trên phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các phiên họp ngày 26/04/2025 và 24/04/2026.

Việc triển khai phát hành cổ phiếu của ngân hàng được thực hiện phù hợp với Quyết định 2054 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Đồng thời, phương án này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn cũng như các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng. Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô vốn điều lệ của Vietcombank đang ở mức gần 83.557 tỷ đồng. Trong trường hợp đợt phát hành diễn ra thành công trọn vẹn, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ chính thức tăng lên khoảng 88.988 tỷ đồng.

Phương án phát hành riêng lẻ lần này tương đương tối đa 6,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, quy đổi khoảng 543,1 triệu cổ phiếu. Kế hoạch bán 6,5% vốn đã được ban lãnh đạo Vietcombank đưa ra từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Trước đó, vào tháng 1/2019, nhà băng này đã thực hiện phát hành riêng lẻ hơn 94,4 triệu cổ phần tương đương 2,55% vốn cho quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC và hơn 16,6 triệu cổ phần tương đương 0,4% vốn cho đối tác chiến lược Mizuho Bank. Ngoài kế hoạch này, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Vietcombank còn dự kiến phát hành tối đa gần 1,07 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị tối đa 10.687 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ lũy kế đến hết năm 2023, thời gian thực hiện dự kiến ngay trong năm 2026.

Áp lực nợ xấu gia tăng và bức tranh kinh doanh quý III

Song hành cùng các kế hoạch huy động vốn quy mô lớn, kết quả kinh doanh quý III năm 2026 của Vietcombank ghi nhận những biến động đáng chú ý về chất lượng tài sản. Báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt gần 11.218 tỷ đồng, duy trì mức xấp xỉ so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước. Mức lợi nhuận đi ngang này xuất phát từ việc ngân hàng phải tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên mức cao gấp gần 8 lần so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng rủi ro phình to là hệ quả trực tiếp của việc suy giảm chất lượng nợ vay. Dữ liệu tính đến cuối quý III năm 2026 cho thấy khối lượng nợ xấu của Vietcombank đã gia tăng 32% so với thời điểm đầu năm. Việc khối nợ xấu tăng nhanh buộc nhà băng phải sử dụng nguồn lực tài chính lớn để tạo bộ đệm dự phòng, qua đó trực tiếp bào mòn thành quả từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Phản ứng trước các thông tin về kết quả kinh doanh và kế hoạch tăng vốn, diễn biến cổ phiếu VCB trên thị trường chứng khoán chưa cho thấy sự bứt phá. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 03/11, thị giá cổ phiếu VCB dao động quanh mốc 53.500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này tương ứng với việc sụt giảm 6% so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, cổ phiếu của ngân hàng vẫn duy trì được sức hút với dòng tiền khi thanh khoản trung bình đạt mức hơn 7,2 triệu đơn vị được sang tay mỗi ngày.