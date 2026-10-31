Vietcombank tiếp tục lãi cao nhất ngành ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Dự phòng rủi ro tăng gần 8 lần, bào mòn lợi nhuận quý III

Trong đó, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt 40.440 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh trong quý III có phần kém tích cực khi lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 11.218 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, ngân hàng mẹ tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp tới 36.431 tỷ đồng, tương đương khoảng 90% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 9 tháng đầu năm.

Xét riêng quý III, thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Vietcombank, mang về hơn 20.300 tỷ đồng, tăng trên 39% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng trưởng đột biến khi lãi thuần đạt 2.576 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, mảng dịch vụ kém tích cực hơn khi lãi thuần giảm 4%, còn 904 tỷ đồng.

Nhờ sự cải thiện của các nguồn thu chủ lực, tổng thu nhập hoạt động trong quý III của Vietcombank tăng gần 41% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động cũng tăng 33%, song vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, qua đó đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gần 45%.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn gần như không đổi. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gia tăng đột biến.

Theo đó, chi phí dự phòng rủi ro trong quý III lên tới 6.184 tỷ đồng, cao gấp gần 8 lần mức 776 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Khoản chi phí này đã lấy đi đáng kể thành quả tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh, khiến lợi nhuận cuối cùng không có nhiều chuyển biến.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, phần lớn mảng kinh doanh của Vietcombank đều tăng trưởng, ngoại trừ hoạt động chứng khoán đầu tư. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro lũy kế cũng tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 1,82 triệu tỷ đồng (+9%); tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,78 triệu tỷ đồng (+7%).

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng cũng xuất hiện một số điểm cần lưu ý. Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý III tăng 32% so với đầu năm, lên gần 12.818 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nhóm 4 (nợ nghi ngờ) đều ghi nhận mức tăng tính bằng lần.

Diễn biến này kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Vietcombank từ 0,58% hồi đầu năm lên 0,71% vào cuối tháng 9. Dù vậy, đây vẫn là mức dưới 1%, phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng được duy trì ở ngưỡng tương đối thấp.

Để củng cố bộ đệm dự phòng, Vietcombank đã tăng quy mô dự phòng rủi ro từ gần 25.000 tỷ đồng cuối năm 2025 lên hơn 31.100 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương đương mức tăng gần 25%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu theo đó đạt khoảng 244%, tức ngân hàng đang có hơn 2,4 đồng dự phòng cho mỗi đồng nợ xấu.

Mạnh tay chi trả lương nhân viên

Ở một diễn biến khác, chi phí nhân sự tại ngân hàng mẹ cũng tăng đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank chi khoảng 13.231 tỷ đồng để trả lương, phụ cấp, khoản chi đóng góp theo lương, trợ cấp và chi phí khác cho người lao động. Mức chi trả tăng vọt khoảng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính tại ngày 30/9, ngân hàng mẹ có 22.401 nhân viên, giảm hơn 250 người so với đầu năm.

Ước tính trên quy mô nhân sự bình quân trong 9 tháng, chi phí nhân viên mà Vietcombank đã trả tương ứng trung bình khoảng 591 triệu đồng/người, tức gần 66 triệu đồng/người/tháng. Mức chi phí này phản ánh mặt bằng đãi ngộ cao tại một trong những ngân hàng có hiệu quả kinh doanh hàng đầu hệ thống.

Tuy nhiên cần lưu ý, con số trên được ước tính bằng cách lấy tổng chi phí nhân viên chia cho số lượng lao động bình quân trong kỳ. Đây không phải mức lương hay thu nhập thực nhận của từng nhân viên, bởi chi phí nhân sự còn bao gồm nhiều khoản ngoài tiền lương và có sự khác biệt tùy theo vị trí công tác, chức vụ, đơn vị làm việc cũng như hiệu quả công việc của mỗi người.