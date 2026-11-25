Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, Vietcombank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VCBH2131003 vào ngày 19/11/2026 vừa qua, giá trị mua lại thực tế là 1,067 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu mã VCBH2131003 được phát hành từ ngày 19/11/2021, tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 19/11/2031.

Việc tất toán toàn bộ lô trái phiếu đồng nghĩa ngân hàng đã thu hồi khoản nợ trái phiếu trên sớm hơn 5 năm so với thời hạn.

Tại thời điểm phát hành, Vietcombank huy động lô trái phiếu này để tăng vốn cấp 2, bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung, dài hạn phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nguồn vốn huy động cũng hỗ trợ ngân hàng nâng cao năng lực tài chính và bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước đó ngày 16/11/2026, Vietcombank cũng đã tất toán sớm toàn bộ lô trái phiếu mã VCBH2131001 với giá trị mua lại thực tế là hơn 1,067 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã VCBH2131001 gồm 950 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 950 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/11/2021, kỳ hạn 10 năm.

Trong một diễn biến khác, trước đó NHNN đã chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.431 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, Vietcombank chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin, số liệu tại hồ sơ gửi NHNN; tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 (đã sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã sửa đổi, bổ sung), quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung), quy định pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó và nhà đầu tư nước ngoài mua, sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam và theo đúng chỉ đạo của NHNN.

Về phương án phát hành cổ phiếu, Vietcombank dự kiến chào bán tối đa hơn 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán phải đảm bảo không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá độc lập, giá bình quân số học của giá đóng cửa của cổ phiếu VCB của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua và giá đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó.