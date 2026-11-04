Vietcombank sắp đưa vốn điều lệ lên 88.988 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) vừa cho biết đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.431 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2025 và 24/4/2026.

Theo đó, lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương khoảng 543,1 triệu cổ phiếu) sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Việc phát hành này phù hợp với Quyết định 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030, đồng thời tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng.

Nếu phát hành hết số lượng trên, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ mức 83.557 tỷ đồng hiện tại lên khoảng 88.988 tỷ đồng.

Kế hoạch bán 6,5% vốn đã được Vietcombank đưa ra từ năm 2019 nhưng đến nay chưa hoàn tất. Trước đó, vào tháng 1/2019, ngân hàng từng phát hành riêng lẻ hơn 94,4 triệu cổ phần (tương đương 2,55% vốn) cho quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC và hơn 16,6 triệu cổ phần (0,4% vốn) cho Mizuho Bank.

Ảnh minh họa

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết đối tác Mizuho sẽ tiếp tục tham gia vào đợt chào bán lần này và ngân hàng đặt mục tiêu hoàn tất thương vụ ngay trong năm 2026.

Ngoài phương án trên, Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Vietcombank cũng đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm khoảng 10.700 tỷ đồng trong năm nay; tuy nhiên, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ ưu tiên triển khai đợt phát hành riêng lẻ trước khi thực hiện các phương án tiếp theo.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 20.386 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và tổng thu nhập hoạt động đạt 25.431 tỷ đồng, tăng 41%. Dù vậy, do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ tăng gần gấp 8 lần lên mức 6.184 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế quý III chỉ đạt 11.218 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đạt 40.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22% so với cùng kỳ và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn ngành.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,68 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,82 triệu tỷ đồng (tăng 8,5%) và tiền gửi khách hàng đạt 1,78 triệu tỷ đồng (tăng 6,5%).

Tổng nợ xấu của ngân hàng ở mức 12.818 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 0,71% cùng tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 243%.