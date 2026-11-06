Vietcombank mạnh tay chi cho nhân viên, thu nhập bình quân khoảng 64 triệu đồng/người/tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) ghi nhận chi phí cho nhân viên gần 13.489 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Khoản mục này chiếm khoảng 57,7% tổng chi phí hoạt động của ngân hàng.

Trong đó, chi phí tiền lương và phụ cấp đạt 11.328 tỷ đồng, tăng 24,9%. Các khoản đóng góp theo lương ở mức 734 tỷ đồng, trợ cấp khoảng 6,6 tỷ đồng và chi phí nhân viên khác gần 1.420 tỷ đồng.

Với 23.260 nhân viên tại thời điểm ngày 30/9/2026, chi phí nhân viên bình quân của Vietcombank tương đương khoảng 64 triệu đồng/người/tháng. Số lượng nhân viên của ngân hàng giảm 197 người so với cuối năm 2025.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Vietcombank có kế hoạch rà soát, sáp nhập các đơn vị tại trụ sở chính có chức năng tương đồng; cơ cấu lại mô hình chi nhánh và thu gọn quy mô tại những đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

Trước đó, trong năm 2025, Vietcombank cũng công bố điều chỉnh tăng 30% mức lương theo vị trí công việc, đồng thời hoàn thiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi và hỗ trợ phúc lợi cho người lao động.

Tổng chi phí hoạt động của Vietcombank tính trong 9 tháng đầu năm đạt 23.363 tỷ đồng, tăng 31,9% so với mức 17.715 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Hội sở Vietcombank tại Hà Nội.

Về kết quả kinh doanh, thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 57.179 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 6.408 tỷ đồng, tăng từ 4.939 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng từ 2.748 tỷ đồng lên 5.919 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 49.620 tỷ đồng, tăng 39,9%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 9.180 tỷ đồng, so với 2.338 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vietcombank đạt 40.440 tỷ đồng, tăng từ 33.133 tỷ đồng, tương ứng tăng 22,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 33.054 tỷ đồng, tăng so với mức 26.565 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý III/2026, thu nhập lãi thuần đạt 20.386 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 2.576 tỷ đồng, tăng từ 1.280 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động trong quý đạt 8.029 tỷ đồng, so với 6.037 tỷ đồng cùng kỳ; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 6.184 tỷ đồng, gấp gần 8 lần mức 776 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý III của Vietcombank đạt 11.218 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 11.239 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.041 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 9.026 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 46.200 tỷ đồng, tăng ít nhất 5% so với năm 2025. Sau 9 tháng, ngân hàng thực hiện khoảng 87,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về kế hoạch tăng vốn, trong năm 2026, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, với tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 10.686 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên khoảng 94.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng có kế hoạch phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn cấp 2.