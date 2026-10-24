Vietcombank Lạng Sơn và Vietcombank Hà Nội bị chỉ ra tồn tại trong thẩm định cho vay

Vietcombank Lạng Sơn còn tồn tại về hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm

Theo kết luận thanh tra công bố ngày 20/10/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 đã chỉ ra một số tồn tại tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 13/8/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTNH về việc thanh tra tại chi nhánh. Đến ngày 15/10/2026, cơ quan này ban hành Kết luận thanh tra số 176/KL-TTNH.

Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ảnh minh họa.

Theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, Vietcombank Lạng Sơn cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của Vietcombank đối với các nội dung được kiểm tra.

Các lĩnh vực được thanh tra gồm hoạt động cấp tín dụng; xử lý, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro; huy động vốn; kinh doanh ngoại hối; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán điện tử; mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán và chấp hành chỉ đạo về giảm phí dịch vụ thanh toán.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra xác định chi nhánh còn một số tồn tại liên quan đến hồ sơ vay vốn; nhận và quản lý tài sản bảo đảm; kiểm tra, giám sát vốn vay; việc đáp ứng các điều kiện tại hợp đồng tín dụng.

Kết luận thanh tra xác định nguyên nhân của những tồn tại là do cán bộ thực hiện nghiệp vụ tại đơn vị chưa nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Vietcombank liên quan đến hoạt động cho vay. Trách nhiệm thuộc về chi nhánh cùng các tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ còn tồn tại.

Để khắc phục, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 đưa ra 6 kiến nghị đối với Vietcombank Lạng Sơn, trong đó yêu cầu đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại được chỉ ra. Cơ quan thanh tra đồng thời đưa ra một khuyến nghị đối với chi nhánh.

Vietcombank Hà Nội cần nâng cao chất lượng thẩm định cho vay

Trước đó, ngày 1/10/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 ban hành thông báo kết luận thanh tra đối với Vietcombank Chi nhánh Hà Nội.

Cuộc thanh tra tập trung vào hoạt động điều hành, hệ thống kiểm soát nội bộ; hoạt động cấp tín dụng, bao gồm cho vay, bảo lãnh, thư tín dụng (L/C), phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; việc chấp hành quy định về lãi suất huy động vốn và hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/5/2026.

Theo kết luận, hoạt động cấp tín dụng tại Vietcombank Hà Nội ghi nhận sự tăng trưởng, chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 0,6% tổng dư nợ cho vay. Kết quả kinh doanh hằng năm đều có lãi, với lợi nhuận đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cho biết trong một số trường hợp, công tác thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa được đánh giá chi tiết theo quy định nội bộ của Vietcombank.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực yêu cầu Vietcombank thực hiện 2 kiến nghị và Vietcombank Hà Nội thực hiện 5 nhóm kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát sau cho vay.

Các kết luận thanh tra cho thấy công tác kiểm soát quy trình cấp tín dụng, quản lý hồ sơ vay vốn và giám sát sau cho vay là những nội dung cần tiếp tục được các chi nhánh chấn chỉnh, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả.