Vietcombank giảm lãi suất tiết kiệm, mức cao nhất còn 5,5%/năm

Khảo sát đầu tháng 11/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) điều chỉnh giảm biểu lãi suất tiền gửi so với tháng trước. Theo đó, lãi suất cao nhất được ngân hàng áp dụng là 5,5%/năm, dành cho tiền gửi kỳ hạn 24 tháng.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn tại quầy, Vietcombank giữ nguyên lãi suất ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng được niêm yết ở mức 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng hưởng lãi suất 2,4%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, lãi suất tiền gửi 6 tháng và 9 tháng cùng giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 3%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cũng giảm tương ứng, về mức 5,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy Vietcombank tháng 11/2026

Cùng mức giảm trên, lãi suất tiền gửi 24 tháng được niêm yết ở mức 5,5%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng cùng giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 4,8%/năm.

Không chỉ điều chỉnh biểu lãi suất tại quầy, Vietcombank còn giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Cụ thể, tiền gửi online kỳ hạn 14 ngày tiếp tục được áp dụng lãi suất 0,2%/năm. Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm, không thay đổi so với tháng trước.

Lãi suất tiền gửi online Vietcombank tháng 11/2026

Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Vietcombank giảm về 3%/năm. Mức lãi suất này cũng được áp dụng đối với kỳ hạn 9 tháng.

Trong khi đó, khách hàng gửi tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 5,4%/năm. Mức cao nhất đối với hình thức gửi trực tuyến trong tháng 11/2026 là 5,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng, tương đương mức lãi suất cao nhất tại quầy.