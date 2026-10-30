Vietcombank Đồng Nai hợp tác triển khai Cửa khẩu số

Vietcombank Đồng Nai và Chi cục Hải quan khu vực XVIII tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh Vietcombank).

Lễ ký kết giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) và Chi cục Hải quan khu vực XVIII đánh dấu bước phát triển trong hợp tác, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ số vào quản lý, thanh toán và cung cấp dịch vụ tại khu vực cửa khẩu, theo thỏa thuận.

Trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, sự phối hợp giữa ngân hàng và cơ quan hải quan góp phần hiện đại hóa phương thức phục vụ, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị liên quan và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các hoạt động tại cửa khẩu.

Theo định hướng hợp tác, Giải pháp Cửa khẩu số dự kiến triển khai tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cửa khẩu Lộc Thịnh và Cửa khẩu Hoàng Diệu. Ba địa điểm này thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan khu vực XVIII, theo định hướng hợp tác đã được hai đơn vị xác định.

Giải pháp hướng đến xây dựng phương thức thanh toán an toàn, thuận tiện, phù hợp với hoạt động tại cửa khẩu. Việc tăng cường kết nối sẽ hỗ trợ quá trình tổ chức thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về phía ngân hàng, Vietcombank xác định phát triển ngân hàng số là định hướng quan trọng, gắn với đầu tư hạ tầng công nghệ, hiện đại hóa nền tảng thanh toán và mở rộng kết nối với cơ quan, tổ chức, đối tác. Thỏa thuận lần này thể hiện sự đồng hành với quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Thành Nam, Giám đốc Vietcombank Đồng Nai, nhấn mạnh định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, coi chuyển đổi số là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Ông Trần Thành Nam kỳ vọng thỏa thuận sẽ tạo tiền đề để hai bên tiếp tục mở rộng, phát triển sản phẩm và dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực cho các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII. Vietcombank Đồng Nai cũng cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai hợp tác nhanh chóng, hiệu quả.

Để đưa những nội dung đã thống nhất vào thực tiễn, hai bên xác định sự phối hợp giữa lãnh đạo, bộ phận chuyên môn và các đơn vị nghiệp vụ là yếu tố quan trọng. Quá trình triển khai cần bảo đảm đồng bộ, an toàn, ổn định và thuận tiện, phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế tại các cửa khẩu.

Với phương châm “Hợp tác bền vững - Cùng phát triển”, Vietcombank Đồng Nai khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Chi cục Hải quan khu vực XVIII, phát huy thế mạnh mỗi bên để triển khai các nội dung hợp tác thực chất. Thỏa thuận góp phần hiện đại hóa quản lý hải quan, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.