Vietcap dự báo kịch bản thị trường tháng 10: VN-Index hồi phục kiểm định lại ngưỡng 1.795 điểm

Kinh tế vĩ mô làm bệ đỡ vững chắc nhưng rủi ro ngoại biên gia tăng

Theo báo cáo của Chứng khoán Vietcap, triển vọng thị trường chứng khoán tháng 10 đang được định hình bởi sự đan xen giữa nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực trong nước và rủi ro bên ngoài ở mức cao. Ở chiều hỗ trợ, bức tranh kinh tế quý 3 ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng cao thứ hai kể từ năm 2011. Lũy kế 9 tháng đầu năm, GDP tăng 9,01%, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Động lực tăng trưởng đến từ sự đóng góp đồng đều của cả ba khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đi kèm với đó là sự bứt phá của hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt dòng vốn. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng khác như sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và ngành du lịch đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Vietcap đánh giá kết quả kinh tế vĩ mô tích cực trong 9 tháng đầu năm đã tạo ra một bệ đỡ vô cùng thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả năm.

Dù nền tảng trong nước vững chắc, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn phải đối mặt với các rủi ro ngoại biên đáng quan ngại. Căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, đẩy giá dầu Brent duy trì neo quanh ngưỡng 100 USD/thùng. Song song đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm kết thúc tháng 9 ở mức 5,29%, thiết lập đỉnh cao nhất kể từ tháng 4/2002. Theo Vietcap, những diễn biến bất lợi trên thị trường tài chính quốc tế sẽ tạo ra thách thức lớn cho bài toán kiểm soát lạm phát, làm suy yếu khả năng hạ nhiệt mặt bằng lãi suất trong nước và tạo áp lực cản trở kỳ vọng đảo chiều xu hướng bán ròng của khối ngoại trong ngắn hạn.

Kịch bản cơ sở VN-Index hướng tới kiểm định vùng kháng cự 1.795 điểm

Phân tích về khía cạnh kỹ thuật, Vietcap nhận định VN-Index hiện vẫn đang nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn sau khi đánh mất mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của đường trung bình động MA20 vào ngày 21/9. Hiện tại, đường MA20 đang có xu hướng dốc xuống và được dự báo sẽ đóng vai trò là vùng cản ngắn hạn đối với chỉ số chính.

Nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian gần đây đã khiến VN-Index lần lượt xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ trung hạn quan trọng, bao gồm đường MA200 quanh khu vực 1.795 điểm và đường MA50 quanh mốc 1.775 điểm. Hiện tại, chỉ số đang lùi dần và tiến sát về vùng đáy ngắn hạn được thiết lập trong tháng 8/2026, quanh mốc 1.725 điểm. Tín hiệu tích cực xuất hiện khi lực cầu bắt đáy bắt đầu gia tăng trở lại tại vùng giá thấp trong phiên giao dịch ngày 2/10.

Dựa trên các phân tích kỹ thuật, Vietcap xây dựng hai kịch bản chính cho thị trường trong tháng 10. Trong kịch bản cơ sở với xác suất xảy ra lên tới 65%, đội ngũ chuyên gia dự báo VN-Index sẽ kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.725 điểm và dần nỗ lực thiết lập lại trạng thái cân bằng. Khi áp lực bán cạn kiệt, chỉ số chính có thể hình thành một nhịp hồi phục kỹ thuật để tiến lên kiểm định lại các vùng kháng cự cứng quanh 1.775 điểm đến 1.795 điểm, khu vực hội tụ của các đường trung bình động MA20, MA50 và MA200.

Ở kịch bản tiêu cực với xác suất xảy ra 35%, nếu tâm lý bi quan tiếp tục chi phối khiến VN-Index bị bán tháo và xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.725 điểm, rủi ro xu hướng giảm giá sẽ bị mở rộng. Trong trường hợp này, các mốc hỗ trợ mạnh tiếp theo được Vietcap xác định sẽ lần lượt lùi về vùng 1.695 điểm và 1.645 điểm.