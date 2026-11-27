Xin gia hạn phân phối hơn 296 triệu cổ phiếu đến cuối tháng 1/2027 để tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín vừa thông qua việc triển khai các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026. Theo đề xuất của ngân hàng, thời gian phân phối theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 467 do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 1/10/2026 sẽ được kéo dài thêm 30 ngày, đến hết ngày 28/1/2027.

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận từ UBCKNN, Vietbank sẽ thực hiện điều chỉnh lịch trình chuyển nhượng quyền mua và thời gian đăng ký đặt mua đối với hơn 296 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán này. Cụ thể, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được điều chỉnh từ ngày 20/11/2026 đến ngày 11/1/2027, thay vì kết thúc vào ngày 11/12/2026 như thông báo ban đầu. Đồng thời, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 20/11/2026 được kéo dài đến ngày 15/1/2027, thay cho mốc hạn cũ là ngày 16/12/2026.

Theo phương án chào bán đã công bố, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là ngày 10/11/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền được mua 25 cổ phiếu mới.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, Vietbank dự kiến huy động gần 2.961 tỷ đồng từ đợt phát hành. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và gia tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh trong năm 2026 và những năm tiếp theo theo quy định pháp luật về tổ chức tín dụng. Nếu hoàn tất phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ gần 11.846 tỷ đồng lên hơn 14.807 tỷ đồng.

Hạ 400 tỷ đồng mục tiêu lợi nhuận trước thuế nhưng vẫn giữ đà tăng trưởng so với năm 2025

Cùng với việc điều chỉnh tiến độ chào bán cổ phiếu tăng vốn, Vietbank mới đây cũng công bố điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 cho phù hợp hơn với diễn biến thị trường. Đáng chú ý, ngân hàng quyết định hạ chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 từ mức 2.100 tỷ đồng xuống còn 1.700 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 400 tỷ đồng hay khoảng 19% so với kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh lợi nhuận, một số chỉ tiêu tài chính quan trọng khác của Vietbank trong năm 2026 cũng được cập nhật lại. Theo mục tiêu mới, tổng tài sản dự kiến đạt 220.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng ước đạt khoảng 120.324 tỷ đồng và tổng huy động vốn bao gồm cả giấy tờ có giá ở mức 142.000 tỷ đồng. Toàn bộ nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ được Vietbank trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Mặc dù thu hẹp một số chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra đầu năm, bảng mục tiêu sau điều chỉnh của Vietbank vẫn duy trì định hướng tăng trưởng dương so với kết quả thực hiện năm 2025. Cụ thể, tổng tài sản dự kiến tăng 11,7%, dư nợ cấp tín dụng tăng 11%, huy động vốn tăng 13,3% và lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 11,5% so với năm liền trước.