Vietbank (VBB): Lợi nhuận 9 tháng tăng 50%, chốt lịch phát hành gần 300 triệu cổ phiếu

Lợi nhuận bứt phá nhờ mảng tín dụng và dịch vụ cốt lõi

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (mã chứng khoán: VBB) vừa báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ 9 tháng đầu năm 2026 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 1.297 tỷ đồng. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 50% so với kết quả 865 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025, tương ứng mức tăng ròng 432 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính của ngân hàng đến từ sự cải thiện đồng đều ở cả mảng kinh doanh cốt lõi và các nguồn thu nhập ngoài lãi.

Cụ thể, khoản thu nhập lãi thuần mang về 2.470 tỷ đồng, tăng 12% và cao hơn 257 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Các mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận kết quả rất tích cực với tổng số lãi 181 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem lại khoản lãi 79 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần cùng kỳ. Mảng kinh doanh ngoại hối đóng góp 99 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 30%. Khoản lãi thuần từ hoạt động dịch vụ duy trì đà tăng trưởng 7%, đạt 129 tỷ đồng.

Đi cùng với kết quả sinh lời, quy mô hoạt động của Vietbank tiếp tục được mở rộng một cách vững chắc. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với thời điểm đầu năm. Chỉ tiêu dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 10,8%. Ở mảng huy động vốn, lượng tiền gửi của khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5% tương ứng huy động thêm 8.666 tỷ đồng. Lượng giấy tờ có giá phát hành cũng tăng 22,2% lên mức 28.894 tỷ đồng, tạo thêm dư địa nguồn vốn để phục vụ trực tiếp cho hoạt động cấp tín dụng của nền kinh tế.

Lộ trình phát hành cổ phiếu và kế hoạch nâng vốn điều lệ

Bên cạnh hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt, ngân hàng đang tích cực triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ. Vietbank vừa công bố nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định là ngày 09/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua sẽ diễn ra từ ngày 20/11/2026 đến ngày 11/12/2026. Quá trình đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được thực hiện từ ngày 20/11/2026 đến ngày 16/12/2026.

Theo giấy phép đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Vietbank sẽ chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền được quy định là 100:25, đồng nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới. Hoàn tất đợt phát hành này, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 11.846 tỷ đồng lên mức 14.807 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền huy động hơn 2.961 tỷ đồng sẽ được phân bổ để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu giải ngân tín dụng.

Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu là bước thứ hai trong chuỗi kế hoạch nâng cao năng lực tài chính năm 2026 của tổ chức này. Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% để nâng vốn từ 10.769 tỷ đồng lên 11.846 tỷ đồng thông qua việc phân phối gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng. Sau khi kết thúc đợt chào bán ra công chúng hiện tại, Vietbank dự kiến triển khai bước thứ ba là phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với giá 10.000 đồng mỗi đơn vị. Hoàn thành toàn bộ lộ trình ba bước này, vốn điều lệ của Vietbank sẽ vượt mốc 15.540 tỷ đồng.