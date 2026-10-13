Vietbank (VBB) bổ nhiệm tân Phó tổng giám đốc

VIetbank có Phó Tổng giám đốc mới

Ngày 12/10, Vietbank (mã ck: VBB) công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc nhằm kiện toàn đội ngũ điều hành và nâng cao năng lực triển khai chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Lê Thanh Hải có thế mạnh về quản trị hoạt động bán lẻ, phát triển sản phẩm và dịch vụ thẻ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Trước khi gia nhập Vietbank, ông Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại SeABank bao gồm Phó tổng giám đốc, Giám đốc Ban Chuyển đổi, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó giám đốc Khối Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Giám đốc Ban Truyền thông. Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ tại NCB và Trưởng phòng Quản lý Đại lý tại VIB.

Ông Lê Thanh Hải tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) và bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải là một bước trong kế hoạch củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Vietbank, hướng tới tăng cường năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Bức tranh tài chính bán niên khởi sắc, tổng tài sản vượt 204.000 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh của ngân hàng ghi nhận những bước tiến lớn trong nửa đầu năm 2026.

Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 1.761,7 tỷ đồng, tăng 26,7% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế bán niên thu về gần 750,8 tỷ đồng, ghi nhận mức bứt phá 83,2%.

Năm 2026, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.100 tỷ đồng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2025. Như vậy, sau nửa đầu năm, ngân hàng đã thực hiện được khoảng 45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán ngày 30/06/2026, quy mô tổng tài sản tăng 4,1% so với đầu năm, chạm mức hơn 204.824 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn cho thấy tổng nợ phải trả đang ở mức gần 191.670 tỷ đồng, tăng 4%.