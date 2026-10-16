Vietbank tiến tới mốc vốn 15.500 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng tăng 50%

Ảnh minh họa: Vietbank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) ngày 15/10 thông qua nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua trong đợt chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng đồng thời đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và xác định thời hạn thực hiện quyền mua.

Theo phương án, cổ phiếu được chào bán với giá 10.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 100:25. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ Vietbank sẽ tăng từ 11.846 tỷ đồng lên hơn 14.807 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 10/11/2026. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua từ ngày 20/11 đến 11/12/2026; thời gian đăng ký mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 20/11 đến 16/12/2026.

Nguồn tiền huy động dự kiến được bổ sung vào vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng. Qua đó, Vietbank tăng quy mô vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là một phần trong kế hoạch tăng vốn năm 2026 của ngân hàng. Trước đó, Vietbank đã hoàn tất phát hành hơn 107,7 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%, nâng vốn điều lệ lên 11.846 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán này, ngân hàng còn dự kiến phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 5% số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất chào bán cho cổ đông hiện hữu. Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, đợt ESOP dự kiến mang về hơn 740 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ Vietbank lên 15.548 tỷ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng ước tăng 50%

Cùng với kế hoạch bổ sung vốn, Vietbank công bố lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với mức 865 tỷ đồng cùng kỳ năm trước (YoY), tương ứng tăng thêm 432 tỷ đồng.

Kết quả này được hỗ trợ bởi cả hoạt động kinh doanh cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi. Thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12% YoY, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ở nhóm thu nhập ngoài lãi, hoạt động khác mang về khoản lãi 181 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ năm trước; lãi kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30% YoY và lãi thuần hoạt động dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5%, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị giấy tờ có giá phát hành cũng tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng, bổ sung nguồn vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng.