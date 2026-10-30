VietBank: Lợi nhuận 9 tháng tăng 52,4%, nợ xấu giảm còn 2,28%

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 52%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, VietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm đạt 1.320,7 tỷ đồng, tăng 52,4% so với mức 866,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.050,1 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ (689,98 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 886 đồng/cổ phiếu.

Xét về cơ cấu nguồn thu, thu nhập lãi thuần tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 2.478,5 tỷ đồng, tăng 11,7% so với mức 2.217,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính của Vietbank.

Các hoạt động ngoài lãi cũng ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 155,9 tỷ đồng, tăng từ 123,5 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 99,3 tỷ đồng, so với 76,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về 79,3 tỷ đồng lãi thuần, tăng so với mức 21,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 181,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 ghi nhận khoản lỗ 3,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động trong 9 tháng đầu năm đạt 1.466,5 tỷ đồng, tăng 15,1% so với mức 1.273,9 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, chi phí nhân sự chiếm 754,6 tỷ đồng, chi phí tài sản là 383,8 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được ghi nhận ở mức 206,9 tỷ đồng, giảm 30% so với mức 295,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Riêng quý III/2026, VietBank đạt 716,8 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 13,4% so với mức 828 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 109,3 tỷ đồng, tăng 86,1%; lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 49 tỷ đồng, tăng 94,7%. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 177,1 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, lợi nhuận trước thuế của VietBank đạt 377,1 tỷ đồng, tăng 7,2% so với mức 351,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 299,3 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Tổng tài sản vượt 212.900 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VietBank đạt 212.947,1 tỷ đồng, tăng 8,2% so với thời điểm đầu năm, tương ứng tăng thêm 16.176,1 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, cho vay khách hàng đạt 117.288,7 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Tỷ trọng dư nợ cho vay trên tổng tài sản tăng từ 53,5% lên 55,1%.

Xét theo kỳ hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 79.738,3 tỷ đồng, chiếm 68% tổng dư nợ. Dư nợ trung hạn đạt 16.494,7 tỷ đồng, chiếm 14,1%, trong khi dư nợ dài hạn đạt 21.055,7 tỷ đồng, chiếm 18%.

Bên cạnh hoạt động cho vay, danh mục chứng khoán đầu tư của ngân hàng đạt 33.696,3 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm. Trong đó, chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn đạt 27.460,3 tỷ đồng, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng khác phát hành.

Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 43.514,7 tỷ đồng, giảm 15,5% so với mức 51.514,9 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước đạt 9.738,8 tỷ đồng, tăng 147,6% so với thời điểm cuối năm 2025.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VietBank tại ngày 30/9/2026 đạt 199.496,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 110.098,5 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm.

Phát hành giấy tờ có giá ghi nhận 28.894,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.450,7 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ tăng lên 11.845,9 tỷ đồng sau khi ngân hàng hoàn thành phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nợ xấu giảm, nợ nhóm 2 tăng gần 90%

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của VietBank đạt 117.288,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) đạt 112.550,4 tỷ đồng, chiếm 96% tổng dư nợ.

Nợ cần chú ý (nhóm 2) ghi nhận 2.061,1 tỷ đồng, tăng 89,7% so với mức 1.088,6 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Tỷ trọng nợ nhóm 2 trong tổng dư nợ tăng từ 1% lên 1,8%.

Đối với nợ xấu nội bảng, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) đạt 878,1 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) đạt 711 tỷ đồng, tăng 115,6%.

Ngược lại, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm 49,4%, từ 2.151,4 tỷ đồng xuống còn 1.088,1 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu nội bảng của VietBank đạt 2.677,2 tỷ đồng, giảm 12,8% so với mức 3.070,6 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 2,92% xuống còn 2,28%.

Tại cuối tháng 9, ngân hàng có tổng dự phòng rủi ro cho vay tích lũy 1.669,5 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm. Trong đó, dự phòng chung đạt 871,5 tỷ đồng và dự phòng cụ thể đạt 798 tỷ đồng.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của VietBank đạt 62,4%, tăng so với mức 47,6% hồi đầu năm.

Nhóm gia đình Chủ tịch Dương Nhất Nguyên nắm hơn 13% vốn VietBank Dữ liệu cho thấy, tính đến ngày 30/6/2026, Vietbank có 24 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý, nhóm cổ đông này đang nắm tổng cộng 93,87% vốn điều lệ của ngân hàng. Báo cáo quản trị 6 tháng của Vietbank cho thấy, nhóm cổ đông liên quan đến ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch HĐQT, đang nắm tổng cộng khoảng 13,07% vốn điều lệ. Trong đó, ông Dương Nhất Nguyên trực tiếp sở hữu 51,66 triệu cổ phiếu, tương đương 4,80% vốn. Các thành viên trong gia đình ông Nguyên cũng sở hữu lượng cổ phần đáng kể. Cụ thể, ông Dương Nhất Khôi, con trai ông Nguyên, nắm 31,55 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,93%; ông Dương Ngọc Hòa, cha ông Nguyên, sở hữu 31,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,90%. Hai em gái của ông Nguyên là bà Dương Mai Anh và bà Dương Bảo Anh lần lượt nắm 1,34% và 1,08% vốn. Mẹ ông Nguyên, bà Trần Thị Lâm, sở hữu thêm 217.953 cổ phiếu, tương đương 0,02%. Bên cạnh nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch HĐQT, một pháp nhân có liên quan đến Thành viên HĐQT Quách Tố Dung cũng đang nắm giữ lượng cổ phần tương đương 4,80% vốn điều lệ. Dù bà Quách Tố Dung không trực tiếp sở hữu cổ phiếu, Công ty TNHH Sỹ Phát - nơi bà Dung giữ chức Chủ tịch HĐTV đang sở hữu 51,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,80% vốn. Trong khi đó, bà Lương Thị Hương Giang, Thành viên HĐQT, trực tiếp sở hữu 9,83 triệu cổ phiếu, tương đương 0,91% vốn điều lệ, tiệm cận ngưỡng 1%. Các thành viên còn lại của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc nhìn chung không sở hữu cổ phiếu hoặc chỉ nắm giữ tỷ lệ rất nhỏ, dưới 0,01%.