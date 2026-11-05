Vietbank lãi hơn 1.320 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo Báo cáo Tài chính quý III/2026, lũy kế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, HOSE: VBB) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 156 tỷ đồng, tăng 26,3%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 99,3 tỷ đồng, tăng 29,6%.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về 79,3 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác đạt 181 tỷ đồng, so với khoản lỗ 3,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động trong 9 tháng tăng 15,1%, lên 1.467 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 30%, còn 207 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.321 tỷ đồng, tăng 52,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 2.100 tỷ đồng, Vietbank đã thực hiện khoảng 62,9% kế hoạch sau 9 tháng đầu năm.

Riêng quý III/2026, thu nhập lãi thuần của Vietbank đạt 717 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 109,3 tỷ đồng, tăng 86%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 49 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 177 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ 2,3 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 19,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng từ 473 tỷ đồng lên 534,6 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng từ hơn 83 tỷ đồng lên 121 tỷ đồng. Kết quả, Vietbank lãi trước thuế 377 tỷ đồng trong quý III, tăng 7,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 299 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietbank đạt 212.947 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 117.289 tỷ đồng, tăng 11,5%. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 43.515 tỷ đồng, giảm khoảng 15,5%, trong khi danh mục chứng khoán đầu tư tăng 15,7%, lên 33.696 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.098,5 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá đạt 28.894 tỷ đồng, tăng 22,2%. Tổng nợ phải trả của ngân hàng ở mức 199.496 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 13.451 tỷ đồng.

Vietbank lãi hơn 1.320 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu giảm nhưng nợ nhóm 2 tăng gần 90%.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng của Vietbank ghi nhận diễn biến trái chiều. Tại cuối quý III, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 117.289 tỷ đồng, trong đó dư nợ nhóm 1 đạt 112.550 tỷ đồng; nợ nhóm 2 ở mức 2.061 tỷ đồng, tăng 89,7% so với mức 1.086,6 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ở nhóm nợ xấu, tổng dư nợ nhóm 3, 4 và 5 còn 2.677 tỷ đồng, giảm 393,4 tỷ đồng, tương đương 12,8% so với mức 3.070,6 tỷ đồng đầu năm. Qua đó, tỉ lệ nợ xấu giảm từ 2,92% xuống 2,28%.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 5 giảm từ 2.151 tỷ đồng xuống 1.088 tỷ đồng. Ngược lại, nợ nhóm 3 tăng 49%, lên 878,1 tỷ đồng và nợ nhóm 4 tăng 115%, lên 711 tỷ đồng.

Tổng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của Vietbank tại cuối tháng 9 đạt 1.670 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu ở mức khoảng 62,4%.

Về kế hoạch tăng vốn, Vietbank đã phát hành hơn 107,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 10.769 tỷ đồng lên 11.846 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ được ngân hàng công bố theo quyết định ngày 22/7/2026.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 15.500 tỷ đồng thông qua ba phương án gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hoặc tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, cổ phiếu VBB của Vietbank đã chính thức giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 14/7/2026, sau khi chuyển từ thị trường UPCoM.

Về nhân sự, ông Chester Edward Gorski Jr được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 29/9/2026. Trước đó, ông Lê Thanh Quý Ngọc thôi đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 11/7/2026, ông Phạm Linh được giao phụ trách hoạt động điều hành ngân hàng.