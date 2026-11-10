Vietbank giảm 19% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 dù lãi 9 tháng tăng mạnh

Vietbank hạ 400 tỷ đồng mục tiêu lợi nhuận, tiếp tục kế hoạch tăng vốn. Ảnh: VBB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) ngày 10/11 thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 2.100 tỷ đồng xuống 1.700 tỷ đồng, tương ứng giảm 400 tỷ đồng so với mục tiêu ban đầu.

Theo giải trình của ngân hàng, việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng đối mặt với áp lực thanh khoản, chi phí vốn tăng cao và biên lãi thuần (NIM) chịu sức ép thu hẹp. Bên cạnh đó, Vietbank cho biết việc giảm lãi suất cho vay và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng.

Ngoài lợi nhuận, Vietbank điều chỉnh một số chỉ tiêu về quy mô hoạt động. Theo kế hoạch mới, tổng tài sản dự kiến đạt 220.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng khoảng 120.324 tỷ đồng và tổng huy động vốn, bao gồm giấy tờ có giá, đạt 142.000 tỷ đồng.

So với kết quả năm 2025, ngân hàng vẫn đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11,7%, dư nợ tín dụng tăng 11%, huy động vốn tăng 13,3% và lợi nhuận trước thuế tăng 11,5%.

Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 dự kiến được Vietbank trình đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 52%, thu nhập lãi thuần quý 3 giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Vietbank đạt thu nhập lãi thuần 716,8 tỷ đồng trong quý 3, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 109,3 tỷ đồng, tăng 86,1% YoY; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt gần 49 tỷ đồng, tăng 94,7% YoY.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 19,5 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 1,7 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, hoạt động khác mang về khoản lãi thuần 177,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 2,3 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý tăng 13,1% YoY, lên 534,6 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 45,3%, lên gần 121 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Vietbank báo lãi trước thuế 377,1 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 7,2% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 299,3 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của Vietbank đạt 2.478,5 tỷ đồng, tăng 11,8% YoY. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 155,9 tỷ đồng, tăng 26,3%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 99,3 tỷ đồng, tăng 29,6%.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 79,3 tỷ đồng, gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ. Hoạt động khác chuyển từ khoản lỗ 3,8 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025 sang lãi 181,1 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, Vietbank ghi nhận chi phí hoạt động 1.466,5 tỷ đồng, tăng 15,1% YoY. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm gần 30%, từ 295,7 tỷ đồng xuống 206,9 tỷ đồng.

Nhờ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi và giảm trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm của Vietbank đạt 1.320,6 tỷ đồng, tăng 52,4% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.050 tỷ đồng, tăng 52,2%.

Với kết quả này, Vietbank đã hoàn thành khoảng 77,7% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.700 tỷ đồng theo phương án điều chỉnh. Ngân hàng cần đạt thêm khoảng 379,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 4 để hoàn thành kế hoạch mới. Nếu giữ nguyên mục tiêu ban đầu 2.100 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn thành sau 9 tháng chỉ đạt khoảng 62,9%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vietbank đạt 212.947 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 117.289 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.098 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2025. Giá trị giấy tờ có giá đã phát hành đạt 28.894 tỷ đồng, tăng 22,2%.

Tổng nợ phải trả của Vietbank tại cuối quý 3 đạt 199.496 tỷ đồng, tăng khoảng 8,2% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 13.451 tỷ đồng, tăng 8,2%.

So với phương án kinh doanh điều chỉnh, quy mô tổng tài sản hiện tại tương đương 96,8% mục tiêu năm 2026. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 97,5% mức dư nợ cấp tín dụng mục tiêu, dù đây là hai chỉ tiêu có phạm vi hạch toán khác nhau.

Dự kiến chào bán 296 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, Vietbank đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua các đợt phát hành cổ phiếu.

Theo nghị quyết ngày 15/10/2026, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 100:25. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới.

Nếu hoàn tất, đợt phát hành sẽ đưa vốn điều lệ Vietbank từ 11.846 tỷ đồng lên hơn 14.807 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 10/11/2026. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua từ ngày 20/11 đến 11/12/2026, trong khi thời gian đăng ký mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 20/11 đến 16/12/2026.

Theo phương án được công bố, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung vào vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng.

Trước đó, Vietbank đã hoàn tất phát hành hơn 107,7 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%, nâng vốn điều lệ lên 11.846 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, ngân hàng còn dự kiến phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 5% số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất chào bán.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, đợt ESOP dự kiến huy động hơn 740 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ Vietbank lên khoảng 15.548 tỷ đồng nếu hoàn tất các đợt phát hành.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu VBB của Vietbank tăng 300 đồng/cp, tương ứng 2,56% so với phiên trước đó (6/11), lên mức 12.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch đạt 10.000 cổ phiếu, tăng 35,1% so với mức 7.400 cổ phiếu của phiên liền trước. Giá trị giao dịch cũng tăng từ 0,09 tỷ đồng lên 0,12 tỷ đồng.