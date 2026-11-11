Vietbank bất ngờ hạ gần 20% kế hoạch lợi nhuận dù lãi 9 tháng tăng 52%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó đáng chú ý là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm từ 2.100 tỷ đồng xuống còn 1.700 tỷ đồng. Mức điều chỉnh tương đương 400 tỷ đồng - gần 19% so với kế hoạch ban đầu.

Theo ngân hàng, việc điều chỉnh xuất phát từ định hướng giảm lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi và những khó khăn chung của ngành ngân hàng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh NHNN tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn. Cụ thể, tại Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ yêu cầu NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Vietbank (Nguồn: Vietbank).

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo giảm lãi suất cho vay hoặc có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh. NHNN cũng được giao theo dõi kết quả thực hiện để bảo đảm doanh nghiệp và người dân thực sự được hưởng lợi từ chính sách.

Việc giảm lãi suất cho vay giúp giảm chi phí vốn cho nền kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực đối với biên lợi nhuận của ngân hàng, đặc biệt khi chi phí huy động vốn và các chi phí hoạt động khác chưa giảm tương ứng. Đây là một trong những yếu tố cần tính đến khi đánh giá việc Vietbank điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận năm nay.

Sau điều chỉnh, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 220.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 120.324 tỷ đồng và tổng huy động vốn, bao gồm giấy tờ có giá, đạt 142.000 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2025, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 11,7%, 11% và 13,3%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế mới tương ứng mức tăng 11,5% so với năm trước.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy thu nhập lãi thuần của Vietbank đạt 716,8 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi ghi nhận diễn biến tích cực. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 109,3 tỷ đồng, tăng 86,1%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt gần 49 tỷ đồng, tăng 94,7%.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động trong quý III tăng 13,1%, lên 534,6 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 45,3%, lên gần 121 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của Vietbank đạt 377,1 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 299,3 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.320,6 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế vượt 1.050 tỷ đồng, tăng 52,2%.

Với kết quả này, Vietbank đã hoàn thành khoảng 77,7% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh. Để đạt kế hoạch 1.700 tỷ đồng, ngân hàng cần ghi nhận thêm khoảng 379,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV. Nếu so với mục tiêu ban đầu 2.100 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn thành sau 9 tháng mới đạt khoảng 62,9%.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Vietbank đạt 212.947 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm và tương đương 96,8% mục tiêu mới. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 117.289 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.098 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá đạt 28.894 tỷ đồng, tăng 22,2%. Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý III đạt 199.496 tỷ đồng, tăng 8,2%.

Như vậy, dù lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng hơn 52%, Vietbank vẫn chủ động hạ mục tiêu cả năm trong bối cảnh ngành ngân hàng phải triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay theo định hướng của NHNN. Bên cạnh áp lực từ chính sách hỗ trợ khách hàng, diễn biến thu nhập lãi thuần suy giảm trong quý III cũng là yếu tố đáng chú ý khi đánh giá triển vọng lợi nhuận của ngân hàng trong những tháng cuối năm.