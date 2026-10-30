VietABank lãi trước thuế hơn 1.191 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 456 tỷ

Lợi nhuận tăng nhờ chi phí dự phòng giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, VietABank ghi nhận tổng thu nhập lãi và các khoản tương tự hơn 8.073 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí lãi tăng nhanh hơn, ở mức 37,3%, lên 6.287 tỷ đồng. Do đó, thu nhập lãi thuần chỉ đạt 1.786,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,4%. Riêng quý III, chỉ tiêu này giảm 16,3%, còn 534,3 tỷ đồng.

Ở mảng ngoài lãi, lãi thuần từ dịch vụ đạt 136,2 tỷ đồng, tăng 51%; kinh doanh ngoại hối mang về 27,3 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ gần 14,7 tỷ đồng sang lãi 712 triệu đồng. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 17,2%, còn 100 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, chi phí hoạt động tăng 9,8%, lên 772,4 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng đạt gần 1.283 tỷ đồng, giảm 1,6%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng giảm mạnh 63,8%, còn gần 92 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của VietABank đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 956 tỷ đồng, tăng 13,8%. Riêng quý III, ngân hàng lãi trước thuế 366,3 tỷ đồng, tăng 9,1%, và lãi sau thuế 295,6 tỷ đồng, tăng 10,1%.

Ngân hàng VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.191 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026

Dòng tiền kinh doanh chuyển âm gần 456 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VietABank âm 455,8 tỷ đồng, trái ngược với mức dương hơn 3.108 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tiền lãi thực thu giảm 34,4%, còn hơn 3.198 tỷ đồng, trong khi tiền chi trả lãi tăng 14,6%, lên 5.564,5 tỷ đồng. Trước biến động tài sản và vốn lưu động, dòng tiền kinh doanh của ngân hàng âm hơn 3.161 tỷ đồng, so với mức âm khoảng 665 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong kỳ, hoạt động cho vay khách hàng làm giảm dòng tiền gần 7.939 tỷ đồng; ngân hàng cũng chi hơn 6.210 tỷ đồng cho kinh doanh chứng khoán. Ở chiều ngược lại, tiền gửi khách hàng tăng mang về hơn 8.107 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá đóng góp thêm 3.968 tỷ đồng và tiền gửi, vay từ các tổ chức tín dụng khác tăng gần 852 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 21,4 tỷ đồng, chủ yếu do mua sắm tài sản cố định; hoạt động tài chính âm 104,5 tỷ đồng. Tính chung, tiền và các khoản tương đương tiền của VietABank giảm gần 582 tỷ đồng trong 9 tháng, còn hơn 20.507 tỷ đồng vào cuối quý III/2026.

Tổng tài sản vượt 156.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VietABank đạt hơn 156.490 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 96.680 tỷ đồng, tăng 8,9%; dự phòng rủi ro cho vay giảm 31%, còn 731,6 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, nợ đủ tiêu chuẩn đạt 95.262 tỷ đồng. Nợ cần chú ý tăng từ 506 tỷ đồng lên 1.302 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ xấu (nhóm 3–5) giảm từ 676,5 tỷ đồng đầu năm xuống còn 116,6 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng giảm 82,8%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay theo đó giảm từ khoảng 0,76% xuống còn 0,12%. Riêng nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh từ 652,1 tỷ đồng xuống còn 23,9 tỷ đồng.

Danh mục chứng khoán đầu tư của ngân hàng tăng 32,4%, lên 25.405 tỷ đồng. Ngược lại, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 11,5%, còn 19.771 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tài sản có khác tăng 47,2%, lên 13.355 tỷ đồng. Trong đó, lãi và phí phải thu gần gấp đôi đầu năm, đạt 9.713 tỷ đồng; các khoản phải thu giảm còn 1.670 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 107.188 tỷ đồng, tăng 8,2%. Tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác tăng 4,4%, lên 20.240 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá tăng 77,9%, đạt 8.822 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của ngân hàng tăng 11,5%, lên 145.380 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 11.110 tỷ đồng, tăng 9,4%. Vốn điều lệ tăng 10,5%, lên khoảng 9.021 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản nợ khó đòi đã xử lý nhưng chưa thu hồi đạt hơn 9.022 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm.