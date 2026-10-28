VietABank lãi 956 tỷ đồng sau 9 tháng, thu phí thanh toán tăng gần 65%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 công bố ngày 27/10 cho thấy Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, HoSE: VAB) đạt 366,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 295,6 tỷ đồng, cao hơn 10,05%.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng thu về 1.191 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 955,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 13,4% và 13,8% so với 9 tháng năm 2025.

Quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng. Đến ngày 30/9, tổng tài sản của VietABank đạt 156.490 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,9% lên 96.680 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 8,2% lên 107.188 tỷ đồng, trong đó tiền gửi cá nhân chiếm 91.800 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng nâng vốn điều lệ thêm 857 tỷ đồng trong 9 tháng, đưa con số này lên 9.020,8 tỷ đồng, tương ứng hơn 902 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của VietABank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 955,9 tỷ đồng. Nguồn: BCTC

Dịch vụ thanh toán thành động lực tăng trưởng mới của VietABank

Điểm sáng rõ nhất trong báo cáo nằm ở mảng dịch vụ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 9 tháng đạt 136,2 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Riêng quý III, mảng dịch vụ mang về 33,5 tỷ đồng, tăng 26,3%.

Thu từ dịch vụ thanh toán đạt 134,8 tỷ đồng, tăng 64,8% so với 81,8 tỷ đồng của 9 tháng năm trước và chiếm khoảng 85% tổng thu phí dịch vụ. Trong khi đó, chi cho dịch vụ thanh toán giảm nhẹ từ 8,8 tỷ đồng xuống 8,7 tỷ đồng.

Dữ kiện cho thấy biên lợi nhuận của mảng thanh toán mở rộng khi nguồn thu tăng mạnh còn chi phí vận hành gần như đi ngang. Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VietABank cho biết: “Thu nhập từ hoạt động dịch vụ gia tăng nhờ việc cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm”.

Các nguồn thu ngoài lãi khác cũng khởi sắc. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 9 tháng đạt 27,3 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Thu lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 1.118,9 tỷ đồng, tăng 75,3%, khi danh mục chứng khoán đầu tư mở rộng 32,4% lên 25.405 tỷ đồng.

Ở phía tín dụng, quý III ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng 16,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng phải trích lập 161,9 tỷ đồng. Dư nợ nhóm 5 giảm từ 652,1 tỷ đồng đầu năm xuống còn 23,9 tỷ đồng.

Mảng cho vay cốt lõi của VietABank tăng trưởng chậm lại

Thu từ dịch vụ thanh toán của VietABank 9 tháng năm 2026 đạt 134,8 tỷ đồng, tăng 64,8% so với cùng kỳ. Nguồn: BCTC

Đằng sau mức lợi nhuận tăng hai chữ số, hoạt động cho vay cốt lõi của VietABank lại chững lại. Thu nhập lãi thuần quý III giảm 16,3% xuống 534,3 tỷ đồng, do chi phí lãi tăng 48,6% trong khi thu nhập lãi chỉ tăng 30%.

Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng quý III giảm 29,8%, còn 349,5 tỷ đồng. Một cách lý giải là mức tăng lợi nhuận quý III có thể liên quan đến khoản hoàn nhập dự phòng nhiều hơn là sức bật từ hoạt động kinh doanh chính.

Dòng tiền là điểm đáng chú ý hơn cả. Khoản lãi và phí phải thu đến cuối tháng 9 lên tới 9.713,3 tỷ đồng, gấp đôi mức 4.837,4 tỷ đồng đầu năm. Trong 9 tháng, ngân hàng ghi nhận 8.073,9 tỷ đồng thu nhập lãi nhưng chỉ thực thu bằng tiền 3.198,1 tỷ đồng, tương đương 39,6%.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 455,8 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 3.108,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chất lượng tài sản cũng phát đi tín hiệu kém tích cực. Nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 505,8 tỷ đồng lên 1.302,1 tỷ đồng, gấp 2,6 lần sau 9 tháng. Tổng nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 đạt 1.333,8 tỷ đồng, đẩy tỷ lệ nợ xấu từ 1,31% lên 1,38%.

Đà giảm của nợ nhóm 5 diễn ra cùng thời điểm ngân hàng dùng 496,6 tỷ đồng dự phòng để xử lý nợ, khiến nợ khó đòi đã xử lý theo dõi ngoại bảng tăng lên 9.022,2 tỷ đồng. Số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng còn 731,6 tỷ đồng, kéo tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ khoảng 91% đầu năm xuống khoảng 55%.

Ở góc độ đầu tư hạ tầng, chi mua sắm tài sản cố định 9 tháng chỉ đạt 25,9 tỷ đồng, so với 190,9 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên giá phần mềm máy vi tính giữ nguyên 136,8 tỷ đồng từ đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của VietABank tăng 13,8% lên 955,9 tỷ đồng, còn khoản lãi và phí phải thu tăng 100,8% lên 9.713,3 tỷ đồng. Toàn bộ kết quả trên đến từ mạng lưới 24 chi nhánh trải từ Quảng Ninh đến Cà Mau, với 1.658 nhân sự và tổng tài sản vượt 156.000 tỷ đồng.