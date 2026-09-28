VietABank được chấp thuận sửa đổi vốn điều lệ

Ngày 24/9/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2099/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VietABank).

Theo quyết định này, vốn điều lệ của VietABank là 9.020.750.410.000 đồng (Chín nghìn không trăm hai mươi tỷ, bảy trăm năm mươi triệu bốn trăm mười nghìn đồng).

Việc thay đổi vốn điều lệ phù hợp với phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua và được cơ quan quản lý phê duyệt trước đó.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VietABank có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời công bố thông tin công khai về việc điều chỉnh vốn điều lệ để đảm bảo tính minh bạch.

Với sự chấp thuận tăng vốn từ Ngân hàng Nhà nước, VietABank sẽ có thêm nguồn lực để gia tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.