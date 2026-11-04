Việt Yên: Ra mắt mô hình 'Tiếng kẻng an ninh' kết hợp công nghệ số

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại tổ dân phố Lý Nhân gồm 12 thành viên, do ông Nguyễn Văn Tài làm Tổ trưởng. Tổ dân phố Lý Nhân hiện có 766 hộ với 3.120 nhân khẩu. Tại đây có Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Cao Kỳ Vân nên thường xuyên có du khách đến thăm.

Lãnh đạo phường Việt Yên trao quyết định thành lập mô hình.

Mô hình là sự kết hợp giữa phương thức cảnh báo truyền thống với ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh, trật tự. Tại các vị trí trọng yếu, địa phương bố trí 5 điểm gác chắn tự động, kết hợp hệ thống camera giám sát, thiết bị điều khiển gác chắn từ xa, kẻng cảnh báo và nhóm Zalo của mô hình.

Khi có vụ việc phát sinh, thông tin được truyền nhanh qua hệ thống kẻng và nhóm Zalo để vận hành các gác chắn từ xa. Qua đó giúp kiểm soát các tuyến đường ngang, ngõ tắt trọng yếu, ngăn chặn các đối tượng nghi vấn xâm nhập hoặc tẩu thoát khỏi địa bàn. Người dân có thể chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham quan một điểm gác chắn của mô hình.

Lãnh đạo phường Việt Yên ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Công an phường, cấp ủy và ban lãnh đạo tổ dân phố Lý Nhân trong công tác chuẩn bị, xây dựng mô hình. Đồng thời nhấn mạnh, việc kết hợp sức dân với công nghệ hiện đại là hướng đi cần thiết, góp phần cụ thể hóa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư.

Để mô hình hoạt động thực chất, hiệu quả, lãnh đạo phường đề nghị các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, tuân thủ quy chế và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an phường.

Các thành viên mô hình ra mắt tại hội nghị.

Cấp ủy, ban lãnh đạo và Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực ủng hộ và tham gia duy trì mô hình. Qua đó, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm ngay từ cơ sở.