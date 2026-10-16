'Việt Vân' – cuộc gặp gỡ giữa tranh dân gian và áo dài Việt

Xuất hiện tại Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” trong không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, bộ sưu tập “Việt Vân” của thương hiệu LuaKim tạo dấu ấn bằng bảng màu hoài niệm, những họa tiết lấy cảm hứng từ tranh dân gian cùng kỹ thuật thêu, đắp vải và đính kết thủ công.

Giữa những sắc màu văn hóa đến từ nhiều quốc gia, 22 thiết kế của “Việt Vân” góp thêm một cách kể chuyện về áo dài Việt Nam: trân trọng những giá trị thuộc về cội nguồn, đồng thời chủ động thích ứng với sự vận động của đời sống hiện đại.

Khi văn hóa được tiếp nối và chuyển động

Tên gọi “Việt Vân” được LuaKim xây dựng từ hai lớp ý nghĩa. “Việt” đại diện cho bản sắc và cội nguồn dân tộc; “Vân” gợi nhắc những đường nét, dấu vết của ký ức và thời gian. Đồng thời, “vân” còn mang nghĩa là mây, biểu trưng cho sự uyển chuyển, nhẹ nhàng và tự do.

Từ cách lý giải đó, bộ sưu tập chuyển tải thông điệp về sự tiếp nối của văn hóa. Những giá trị thuộc về cội nguồn được trân trọng, gìn giữ nhưng không bất biến mà luôn chuyển động và tìm thấy vị trí trong dòng chảy của thời đại.

Các thiết kế tiêu biểu trong bộ sưu tập “Việt Vân” của thương hiệu LuaKim được giới thiệu tại Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. (Ảnh trong bài: LuaKim)

Qua từng thiết kế, LuaKim hướng tới khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mang vẻ đẹp truyền thống, thanh tao nhưng không ngừng đổi mới, tự do và chủ động hội nhập. Dù sống trong bất kỳ giai đoạn nào, người phụ nữ vẫn duy trì sự kết nối với gốc rễ văn hóa dân tộc.

Nguồn cảm hứng chủ đạo của “Việt Vân” đến từ sự giao thoa giữa nghệ thuật dân gian và những hình ảnh gần gũi trong đời sống. Đó là tiếng đàn thanh tao của các thiếu nữ trong tranh “Tố Nữ”, vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen và hình ảnh bình dị của những người phụ nữ gắn bó với công việc đan lát.

Thiết kế mang gam màu hoài niệm, thể hiện vẻ đẹp thanh tao, mềm mại của người phụ nữ Việt Nam.

Những chất liệu tưởng như thuộc về các không gian và thời điểm khác nhau được kết nối để tái hiện vẻ đẹp đa chiều của người phụ nữ Việt: dịu dàng nhưng không yếu đuối, mềm mại mà vẫn bền bỉ, mạnh mẽ và phóng khoáng.

Đưa tranh dân gian lên tà áo dài

“Việt Vân” được phát triển như một hành trình đi qua nhiều lớp ký ức văn hóa. Mạch thiết kế bắt đầu từ chiều sâu hoài niệm, với nguồn cảm hứng từ tranh Hàng Trống “Tố Nữ” và tranh Đông Hồ “Mùa xuân trên vùng cao”. Tiếp đó là hơi thở đời sống được thể hiện qua sự mộc mạc, dẻo dai của sợi lanh cùng nghệ thuật đan lát. Cuối hành trình là tinh thần tự do, thanh thoát được chuyển tải bằng chất liệu tơ tằm và nhung the.

Điểm nhấn đáng chú ý của bộ sưu tập là việc tôn vinh nghệ thuật tranh dân gian Hàng Trống và Đông Hồ bằng kỹ thuật thêu thủ công. Những đường nét, hình ảnh vốn hiện diện trên các tác phẩm dân gian được tái hiện trên tà áo dài, tạo nên sự kết nối giữa hội họa truyền thống với thời trang đương đại.

Hình ảnh văn hóa và đời sống Việt Nam được LuaKim chuyển tải trên tà áo dài bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Nổi bật trong bộ sưu tập là thiết kế áo dài tái hiện bức tranh tứ bình “Tố Nữ”. Hình ảnh những thiếu nữ tài hoa được thể hiện bằng kỹ thuật thêu tay truyền thống trên nền vải lưới mềm và mỏng. Việc xử lý chất liệu có độ mảnh cao đòi hỏi sự cẩn trọng trong từng đường kim, đồng thời giúp họa tiết trở nên thanh thoát khi tà áo chuyển động.

Theo đại diện LuaKim, thiết kế này được xem như nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, qua đó tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, tài hoa và kiêu hãnh.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những hình ảnh quen thuộc, LuaKim còn chú trọng tạo chiều sâu cho các thiết kế bằng kỹ thuật thêu tay, đắp vải, đính kết thủ công và đan dây nghệ thuật. Mỗi chi tiết được xử lý nhằm tạo hiệu ứng nổi trên bề mặt, tăng sức biểu đạt và giá trị thẩm mỹ cho trang phục.

Chất liệu tự nhiên trên bảng màu hoài niệm

Bên cạnh họa tiết, chất liệu là một yếu tố quan trọng làm nên tinh thần của “Việt Vân”. LuaKim lựa chọn nhung the, tơ tằm, vải dệt từ sợi lanh và thổ cẩm Tây Bắc. Đây đều là những chất liệu gợi sự gần gũi với đời sống, nghề thủ công và văn hóa bản địa.

Các thiết kế sử dụng những gam màu mang sắc thái hoài niệm như nâu đất, đen và xanh rêu. Trên nền màu trầm, các chi tiết thêu, đính kết và đắp vải được tiết chế để vừa tạo điểm nhấn, vừa duy trì sự hài hòa của tổng thể.

Những gam màu trầm cùng họa tiết thêu, đính kết thủ công tạo chiều sâu cho các thiết kế trong bộ sưu tập “Việt Vân”.

LuaKim giữ cấu trúc và hồn cốt của áo dài truyền thống, đồng thời điều chỉnh phom dáng theo hướng rộng rãi, nhẹ nhàng hơn. Chất liệu thoáng mát cũng được ưu tiên nhằm giúp người mặc cảm thấy thoải mái, tự tin khi sử dụng áo dài trong đời sống thường nhật.

Cách tiếp cận này cho thấy áo dài không chỉ xuất hiện trong lễ hội, sự kiện hay những dịp trang trọng. Khi được điều chỉnh phù hợp về chất liệu và phom dáng, trang phục truyền thống hoàn toàn có thể trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống của người phụ nữ hiện đại.

Đưa câu chuyện văn hóa Việt đến cộng đồng

Việc giới thiệu “Việt Vân” tại Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” mang lại cho LuaKim cơ hội đưa câu chuyện văn hóa Việt ra khỏi khuôn khổ của một sân khấu thời trang thông thường.

Trong không gian cộng đồng quanh hồ Hoàn Kiếm, những tà áo dài xuất hiện bên cạnh trang phục, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật của nhiều quốc gia. Sự hiện diện ấy cho thấy áo dài Việt Nam có khả năng giao thoa với các nền văn hóa mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

LuaKim giữ nét đặc trưng của áo dài truyền thống, đồng thời điều chỉnh phom dáng theo hướng rộng rãi, nhẹ nhàng và phù hợp hơn với đời sống hiện đại.

Thông qua bộ sưu tập, LuaKim mong muốn công chúng nhìn nhận áo dài không chỉ là một loại trang phục mà còn là một di sản sống động, mộc mạc, tinh tế, giàu chiều sâu văn hóa và có sức sống vượt thời gian.

“Việt Vân” vì thế không dừng lại ở việc giới thiệu 22 mẫu áo dài. Bộ sưu tập còn cho thấy một hướng khai thác văn hóa truyền thống trong thiết kế đương đại, dựa trên sự nghiên cứu, trân trọng nguyên bản và tư duy sáng tạo phù hợp với đời sống hôm nay.

Qua những tà áo dài, các giá trị từng hiện diện trong tranh dân gian, nghề dệt và kỹ thuật thủ công tiếp tục được kể lại bằng một ngôn ngữ mới. Cuộc gặp gỡ giữa tranh dân gian và áo dài trong “Việt Vân” vì thế không chỉ gợi nhắc ký ức văn hóa mà còn mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn để di sản đồng hành cùng đời sống đương đại.