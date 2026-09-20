Viết từ khu công nghiệp Bắc Ninh
Chồng người Bắc, vợ miền Trung
Nhờ duyên quan họ để cùng mẹ cha
Rồi lập nghiệp, rồi mua nhà
Con đi nhà trẻ thế là thành quê
Một năm vài lượt đi về
Đường xa đôi chốn tàu xe nhọc nhằn
Bao nhiêu đôi lứa công nhân
Niềm vui bám rễ nảy mầm từ đây
Thạch Sanh, cô Tấm thời nay
Tăng ca, tăng kíp đêm ngày vẫn vui
Đồng tiền thấm mặn mồ hôi
Nửa lo lập nghiệp, nửa nuôi quê nhà
Thương nhau nào quản đường xa
Trèo lên quán dốc, gốc đa đợi chờ
Thắp hương chùa Dạm mà mơ
Mai này phố thị nương nhờ an cư
Chiều chiều vẳng tiếng hát ru
Bao nhiêu giọng điệu, ca từ hợp vang
Từ khu công nghiệp thành làng
Miền quê quan họ cưu mang nghĩa tình.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/viet-tu-khu-cong-nghiep-bac-ninh-postid454577.bbg