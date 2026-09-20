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Viết từ khu công nghiệp Bắc Ninh

Báo Bắc Ninh
Gốc
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chồng người Bắc, vợ miền Trung

Nhờ duyên quan họ để cùng mẹ cha

Rồi lập nghiệp, rồi mua nhà

Con đi nhà trẻ thế là thành quê

Một năm vài lượt đi về

Đường xa đôi chốn tàu xe nhọc nhằn

Bao nhiêu đôi lứa công nhân

Niềm vui bám rễ nảy mầm từ đây

Thạch Sanh, cô Tấm thời nay

Tăng ca, tăng kíp đêm ngày vẫn vui

Đồng tiền thấm mặn mồ hôi

Nửa lo lập nghiệp, nửa nuôi quê nhà

Thương nhau nào quản đường xa

Trèo lên quán dốc, gốc đa đợi chờ

Thắp hương chùa Dạm mà mơ

Mai này phố thị nương nhờ an cư

Chiều chiều vẳng tiếng hát ru

Bao nhiêu giọng điệu, ca từ hợp vang

Từ khu công nghiệp thành làng

Miền quê quan họ cưu mang nghĩa tình.

Đinh Hạ

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/viet-tu-khu-cong-nghiep-bac-ninh-postid454577.bbg