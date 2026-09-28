Viết tiếp ước mơ trở thành thầy giáo của cậu học trò mắc bệnh mãn tính

Hiếu không đơn độc trong hành trình vượt khó tìm kiếm tri thức của mình. Năm học 2026-2027, em đã được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Trần Quang Hiếu thường xuyên tâm sự, chia sẻ, coi các chú bộ đội Biên phòng như người nhà. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Nỗ lực vượt nghịch cảnh

Trong ngôi nhà của em Trần Quang Hiếu và mẹ là chị Phạm Thị Hòa (thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân) không có đồ vật giá trị. Giữa phòng khách là bàn thờ ba của Hiếu, gần đó là bàn học với những tấm bằng khen, giấy khen học sinh giỏi được treo trang trọng. Thành tích học tập của Hiếu chính là tài sản quý giá nhất mà hai mẹ con còn giữ được sau những ngày tháng em đấu tranh với bệnh tật.

Chị Hòa tâm sự, ba của Hiếu bị tai nạn mất từ khi em lên 6 tuổi. Khoảng một năm sau, khi đang học lớp 2 thì Hiếu phát bệnh. Toàn thân em phù nề, đầu óc choáng váng, bị ngất liên tục. Khi đó, các bác sĩ khám và kết luận em bị hội chứng thận hư bẩm sinh. Sau nhiều năm điều trị tại các bệnh viện nhưng bệnh không thuyên giảm, chị đã đưa con đi khám và chữa bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, sức khỏe của cháu đã đỡ hơn, nhưng tháng nào hai mẹ con cũng phải đi Thành phố Hồ Chí Minh để tái khám, lấy thuốc.

Em Trần Quang Hiếu (bên phải) thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh động viên học tập, giúp định hướng trong tương lai. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Thương con, chị Hòa xin hiến thận cho Hiếu. Tuy nhiên biết hoàn cảnh mẹ con neo đơn, các bác sĩ khuyên cho cháu tiếp tục dùng thuốc, còn chị phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc con. Chị Hòa phải nghỉ việc để hằng ngày đưa đón con đi học, kinh tế gia đình chỉ trông vào nuôi lợn. Các bác sĩ cũng khuyên Hiếu nên nghỉ học ở nhà vì sức khỏe kém, không được vận động mạnh, không được tự đi xe đạp. Hiếu đã khóc và xin mẹ cho tiếp tục đến trường. Ngoài giờ học, em cũng phụ mẹ nấu cám, chăm lợn, giúp những việc nhẹ nhàng.

Chia sẻ về ước mơ của mình, em Trần Quang Hiếu cho biết: “Em không có sức khỏe nên phải cố trau dồi tri thức, cố gắng học giỏi để sau này đỡ đần mẹ. Em ước mơ làm thầy giáo dạy Lịch sử vì em yêu thích lịch sử và muốn chia sẻ tri thức đến mọi người. Đến nay, em đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chú Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm. Em thấy hạnh phúc với những gì mình đang có”.

Tuy sức khỏe yếu nhưng em Trần Quang Hiếu vẫn thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà, chăn nuôi heo. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Chắp cánh ước mơ cho cậu học trò nghị lực

Qua công tác tìm hiểu địa bàn, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh biết hoàn cảnh của em Trần Quang Hiếu và quyết định hỗ trợ em theo chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đơn vị phối hợp với nhà hảo tâm hỗ trợ tiền hằng tháng, thường xuyên tặng quà, đồ dùng học tập, giúp đỡ em thuận lợi trong việc học cũng như sinh hoạt…

Trung tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, sau khi được chương trình hỗ trợ, em Hiếu đã vui vẻ, tự tin hơn và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với nhà hảo tâm giúp đỡ em cố gắng vượt qua bệnh tật, nỗ lực học hỏi, trở thành người có ích, đóng góp cho xã hội. Đến nay, đơn vị đã nhận hỗ trợ 9 học sinh theo các chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, nhà hảo tâm hỗ trợ thường xuyên về mọi mặt cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên em Trần Quang Hiếu. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, các đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố đang nhận đỡ đầu, hỗ trợ 71 học sinh theo chương trình “Nâng bước em đến trường”; trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 40 em có hoàn cảnh mồ côi, đặc biệt khó khăn theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Qua đó, nhiều em có tiến bộ trong học tập, tự tin hơn và có ý chí, nghị lực vươn lên. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng mô hình theo hướng chăm lo toàn diện, lâu dài và bền vững. Các đơn vị sẽ thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng và kết quả học tập của từng cháu; phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương để có phương pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp với từng trường hợp. Đồng thời, các đơn vị tạo điều kiện để các cháu được tham gia những hoạt động trải nghiệm, giao lưu, rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu; quan tâm định hướng nghề nghiệp, học tập cho các cháu khi bước vào những giai đoạn quan trọng của cuộc đời…