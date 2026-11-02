Viết tiếp truyền thống quê hương

Chủ động viết đơn tình nguyện

Phát huy kết quả đạt được khi đưa quân vượt chỉ tiêu so với cấp trên giao trong năm 2026, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tân Hưng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Thượng tá Ðặng Minh Ðến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Hưng, cho biết: “Ban CHQS xã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã kiện toàn hội đồng cũng như phân công thành viên phụ trách từng địa bàn. Các thành viên đã thực hiện tốt vai trò, phối hợp chặt chẽ với các ấp rà soát nguồn thanh niên; phối hợp với công an nắm lại dữ liệu dân cư để thực hiện đúng hướng dẫn của Hội đồng NVQS tỉnh. Ðến nay, Ban CHQS xã đã tham mưu thực hiện tới bước sơ tuyển và xét duyệt NVQS lần 1, kết quả có 175 thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ. Qua tuyên truyền, hiện toàn xã ghi nhận trên 10 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ðối với các trường hợp này, địa phương cử cán bộ xuống tận nhà gặp gỡ, động viên gia đình và hướng dẫn thanh niên hoàn thiện các thủ tục”.

Tại ấp Tân Bửu, Trần Thiết Thủ (19 tuổi) là một trong những thanh niên đầu tiên tình nguyện nộp đơn xin nhập ngũ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng nên tinh thần yêu nước đã thấm sâu vào tư tưởng của Thủ từ khi còn nhỏ. Không đợi đến khi có lệnh gọi, Thủ đã chủ động viết đơn tình nguyện.

Gia đình thanh niên Trần Thiết Thủ (ấp Tân Bửu) ủng hộ tinh thần tình nguyện và mong muốn con mình sẽ trưởng thành từ môi trường quân ngũ.

“Ý thức được truyền thống của gia đình và quê hương, tôi thấy bản thân phải có trách nhiệm tiếp bước cha anh. Việc tự nguyện viết đơn nhập ngũ là mong muốn được rèn luyện bản thân và sống xứng đáng với những cống hiến của thế hệ đi trước”, Trần Thiết Thủ chia sẻ.

Ðồng hành và ủng hộ quyết định của con trai, ông Trần Văn Ðen (cha của Trần Thiết Thủ) không giấu được niềm tự hào. Dù cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả, nhưng vợ chồng ông đều thống nhất tạo mọi điều kiện để con thực hiện hoài bão.

Ông Ðen bộc bạch: “Dù hằng ngày lao động nặng nhọc để chăm lo đời sống gia đình nhưng không vì vậy mà tôi giữ con trai ở nhà đỡ đần mình. Tôi và vợ đều rất đồng tình và mong con nhập ngũ. Vào quân đội, con được rèn luyện sức khoẻ, bản lĩnh, tư tưởng và hơn hết là làm tròn trách nhiệm thiêng liêng của người trai đối với Tổ quốc”.

Nối dài ước mơ và hoài bão trong màu áo lính

Tại ấp Tân Hiệp, thanh niên Phạm Chí Nguyện (18 tuổi) cũng đã nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng cho chặng đường mới. Là con trai lớn trong nhà có 2 anh em, Nguyện nuôi dưỡng niềm đam mê với môi trường quân ngũ từ lâu. Vừa tốt nghiệp lớp 12, Nguyện không ngần ngại viết đơn xin nhập ngũ với mục tiêu rõ ràng cho tương lai.

Phạm Chí Nguyện chia sẻ: “Nếu được chọn, trong thời gian tại ngũ, tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiếp tục ôn luyện thi tuyển vào các trường, học viện trong quân đội để được gắn bó, cống hiến lâu dài. Với tôi, đây là cơ hội vừa theo đuổi ước mơ nghề nghiệp, vừa hoàn thành nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với đất nước”.

Thấu hiểu và trân trọng nguyện vọng chính đáng của con, ông Phạm Văn Kha (cha của Phạm Chí Nguyện) đồng ý ngay khi con bày tỏ ý định. Sự ủng hộ, động viên kịp thời từ gia đình là điểm tựa vững chắc để Nguyện tự tin bước vào môi trường quân ngũ, nỗ lực học tập và rèn luyện.

Ban CHQS xã Tân Hưng thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, tình cảm gia đình thanh niên Phạm Chí Nguyện (ấp Tân Hiệp), một trong những thanh niên sớm gửi đơn tình nguyện nhập ngũ.

Mùa tuyển quân 2027, xã Tân Hưng được giao chỉ tiêu tuyển chọn gần 30 công dân nhập ngũ. Theo Ban CHQS xã, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát nguồn thanh niên để tổ chức sơ tuyển bổ sung, đưa đi khám sức khoẻ, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức bình cử, bình xét lần 2 nhằm chọn ra những thanh niên ưu tú nhất lên đường nhập ngũ năm 2027.

Thực hiện NVQS là trách nhiệm và vinh dự của mỗi công dân. Ðồng thời, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và tư tưởng sẵn sàng cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho Tổ quốc luôn là truyền thống quý báu của dân tộc. Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên thể hiện ý thức chấp hành nghiêm Luật NVQS, tô điểm thêm nét đẹp về lý tưởng sống, trách nhiệm của tuổi trẻ Cà Mau cùng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.