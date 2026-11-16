Viết tiếp mạch nguồn đạo học 950 năm tại Quốc Tử Giám

Tiếp nối truyền thống bằng tri thức và nhân cách

Tối 15/11, tại không gian Vườn Giám thuộc Di tích quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” được tổ chức với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Đây là hoạt động khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam. Chương trình không chỉ tái hiện những giá trị của truyền thống đạo học Thăng Long mà còn gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ trẻ trong việc tiếp nối di sản bằng tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến.

Tiết mục nghệ thuật mở đầu chương trình. Ảnh: Hoài Phương

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, trong năm 2026, Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức như hội thảo khoa học, trưng bày, triển lãm, trải nghiệm di sản và chương trình văn hóa nghệ thuật.

Các hoạt động không chỉ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mà còn được tổ chức tại nhiều địa phương trong nước và ở nước ngoài, trong đó có Pháp, Nga và Đức.

Theo ông Lê Xuân Kiều, mỗi hoạt động đều hướng tới khẳng định những giá trị của Quốc Tử Giám, nơi lưu giữ tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng nhân tài của cha ông.

Ông nhấn mạnh, việc lựa chọn chương trình “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” làm hoạt động khép lại chuỗi sự kiện là cách gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ. Dấu mốc 950 năm không chỉ nhắc nhớ một chặng đường lịch sử mà còn khẳng định dòng chảy đạo học vẫn tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoài Phương

Chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” được xây dựng theo mạch nội dung xoay quanh 4 giá trị cốt lõi gồm Tâm, Tài, Trí và Đức. Thông qua các tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu, chương trình tái hiện quan niệm học tập của cha ông ta, trong đó việc học không chỉ nhằm tích lũy kiến thức mà trước hết còn là quá trình tu dưỡng nhân cách, rèn luyện bản lĩnh và hướng tới phụng sự cộng đồng.

Ở phần nội dung về chữ Tâm, chương trình nhấn mạnh tinh thần học để làm người, biết yêu thương, sống có tình nghĩa và có trách nhiệm với xã hội. Từ nền tảng nhân cách ấy, chữ Tài được thể hiện qua quá trình học tập bền bỉ, vượt qua thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Tiếp đó, chữ Trí đại diện cho tinh thần ham học hỏi, tư duy độc lập và năng lực sáng tạo. Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến đổi, thế hệ trẻ được khuyến khích chủ động tiếp nhận tri thức mới, kế thừa tinh hoa của cha ông và nâng cao khả năng hội nhập.

Chữ Đức khép lại mạch nội dung với thông điệp tài năng cần song hành cùng đạo đức, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Thành tựu của mỗi cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa bền vững khi đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng và đất nước.

Một trong những hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả trẻ là phần giao lưu kiến thức, tìm hiểu lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các câu hỏi xoay quanh thời điểm thành lập Quốc Tử Giám, đối tượng học tập ban đầu, những nhân vật lịch sử gắn với di tích và các công trình kiến trúc tiêu biểu.

Thông qua hình thức hỏi đáp trực tiếp, học sinh, sinh viên có cơ hội kiểm tra kiến thức lịch sử, đồng thời hiểu thêm về vai trò của Quốc Tử Giám trong tiến trình phát triển nền giáo dục Việt Nam.

Những gương mặt trẻ mang khát vọng cống hiến

Sau các tiết mục biểu diễn, 3 vận động viên Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Phương Thảo và Hoàng Thị Thu Uyên thuộc đội tuyển Karate Việt Nam cũng tham gia giao lưu với khán giả tại chương trình. Đây là những gương mặt trẻ từng giành huy chương vàng nội dung kata (biểu diễn quyền) đồng đội nữ tại Giải vô địch Karate thiếu niên, trẻ châu Á năm 2023.

Chia sẻ tại sự kiện, vận động viên Bùi Ngọc Nhi bày tỏ niềm vui và tự hào khi được góp mặt trong chương trình. Theo cô, đây là trải nghiệm đặc biệt bởi không gian và hình thức thể hiện khác với những hoạt động thi đấu thường ngày.

3 vận động viên Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Phương Thảo và Hoàng Thị Thu Uyên tham gia giao lưu với khán giả tại chương trình. Ảnh: Hoài Phương

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Phương Thảo cho biết thử thách lớn nhất trên hành trình chinh phục thành tích là vượt qua giới hạn của chính mình.

“Có những lần tập luyện rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng chúng em đã không ngừng nỗ lực và chiến đấu để có được những thành tích cao nhất”, cô chia sẻ, đồng thời nhắc đến sự đồng hành, động viên của gia đình, huấn luyện viên và đồng đội.

Sự xuất hiện của các vận động viên cùng màn trình diễn kết hợp âm nhạc và võ thuật mang đến một góc nhìn sinh động về tinh thần rèn luyện, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục những đỉnh cao. Đây cũng là cách chương trình kết nối những giá trị truyền thống với hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam năng động, tự tin và giàu nghị lực.

Các đại biểu và nghệ sĩ cùng chúc mừng dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám tại chương trình “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn”. Ảnh: Hoài Phương

Khép lại chương trình, ông Lê Xuân Kiêu cùng các đại biểu đã tham gia nghi thức chúc mừng "sinh nhật" 950 năm của Quốc Tử Giám. Khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu hành trình gần một thiên niên kỷ vun đắp và trao truyền truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào những thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, phát huy tinh hoa đạo học Việt Nam.

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình: