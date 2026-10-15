Viết tiếp hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Giai điệu Tổ quốc vang lên

Ngày 15-10-1956, Hội LHTN Việt Nam ra đời, mở ra một chặng đường tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các thời kỳ, tinh thần ấy được tiếp nối bằng những phong trào hành động cách mạng, những đóng góp bền bỉ của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao ngọn đuốc truyền thống, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ Tuyên Quang.

Sôi nổi hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khởi động chặng 3 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại xã Lũng Cú. Trong không gian linh thiêng dưới chân Cột cờ Lũng Cú, hàng trăm cán bộ, hội viên và thanh niên cùng cất vang bài Quốc ca, Hội ca, đồng thanh hô vang khẩu hiệu “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh - Thanh niên tiến!”.

Từ một nghi thức thiêng liêng, hoạt động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tuyên Quang hôm nay. Tình yêu nước không chỉ hiện diện trong những thời khắc trang nghiêm, mà còn được gửi gắm vào từng việc làm cụ thể. Đó là sự tận tụy của người trẻ nơi biên giới, những ngày công giúp dân sửa nhà, mở đường, là ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế, sự không ngừng đổi mới, sáng tạo trên không gian số và việc gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Một trong những dấu ấn đậm nét hướng về đồng bào vùng biên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã trao 28 suất quà cho cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng và 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú. Chương trình còn hỗ trợ một công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 108 triệu đồng, trao tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên, với tổng cộng 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi.

Từ nơi địa đầu Tổ quốc, hành trình của tuổi trẻ được lan tỏa qua các hoạt động tình nguyện rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức trên 150 hoạt động tình nguyện; trao tặng 5.300 suất quà cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; huy động 1.000 ngày công thanh niên, trồng mới 30.000 cây xanh và thực hiện 20 công trình, phần việc thanh niên. Các chương trình “Tháng Thanh niên”; “Tháng Ba biên giới”; “Tình nguyện mùa Đông” tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, biết sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Khơi dậy sức trẻ sáng tạo

Khát vọng lập thân, lập nghiệp đang thôi thúc thanh niên chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 mô hình kinh tế do thanh niên xây dựng, cùng hơn 300 câu lạc bộ, tổ, nhóm hỗ trợ phát triển sinh kế và chuyển đổi số. Đồng hành với người trẻ, các cấp Hội chú trọng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tiếp cận kiến thức và phương thức sản xuất mới. Qua đó, nhiều ý tưởng có thêm cơ hội trở thành mô hình thực tiễn, giúp thanh niên phát huy lợi thế, nâng cao thu nhập, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã Hùng Đức hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mở ra nhiều cơ hội, sức sáng tạo của thanh niên còn được thể hiện qua cách quảng bá sản phẩm, giới thiệu cảnh quan và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Không gian mạng không chỉ là nơi kết nối, chia sẻ thông tin, mà còn trở thành kênh quảng bá hình ảnh quê hương, đưa đời sống, phong tục và bản sắc của đồng bào các dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Điển hình trong hoạt động này là anh Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, người tích cực giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc Mông và hình ảnh vùng cao trên các nền tảng số. Anh vinh dự là một trong 70 cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh và một trong 15 cá nhân được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Chia sẻ về dấu mốc đáng nhớ, anh Sùng Mạnh Hùng bày tỏ: “Được nhận các Giải thưởng là niềm vinh dự rất lớn, cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hơn trong công việc và công tác Hội. Tôi sẽ cố gắng bằng những việc làm cụ thể để đoàn kết, tập hợp thanh niên, khuyến khích các bạn phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực du lịch và tích cực tham gia xây dựng quê hương”.

Cùng với anh Sùng Mạnh Hùng, đồng chí Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và chị Đặng Thị Hương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Thanh Thủy vinh dự vừa được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.

Đồng chí Thào Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Trong đó, tập trung khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Qua đó, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, hoài bão, nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, tri thức, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó”.

Khắc ghi lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các thế hệ thanh niên trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, biên cương Tổ quốc đang viết nên câu chuyện đẹp về lòng yêu nước bằng những hành động bình dị mà ý nghĩa, bằng sự dấn thân không ngại khó, ngại khổ và trái tim luôn hướng về quê hương, đất nước.