“Ngôi trường mơ ước” giữa miền biên viễn

Tiết chào cờ đầu tuần của điểm Trường PTNT Tiểu học và THCS Sín Thầu trong không gian trường mới khang trang. (Ảnh: Ngọc Khuê)

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển đáng nhớ đối với thầy và trò Trường PTNT Tiểu học và THCS Sín Thầu. Sau nhiều năm gắn bó với những phòng học đơn sơ, dựng bằng tranh tre, nứa lá, thầy trò nơi đây đã bắt đầu năm học mới trong ngôi trường khang trang, kiên cố giữa vùng biên giới cực Tây của Tổ quốc.

Được đầu tư 241,5 tỷ đồng, ngôi trường có quy mô 30 lớp học. Hiện trường có 1.015 học sinh cùng 85 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hệ thống phòng ở gồm 62 phòng dành cho học sinh nội trú và 7 phòng dành cho học sinh bán trú.

Sự đổi thay không dừng lại ở những dãy phòng học kiên cố hay khuôn viên rộng rãi. Trước đây, thầy và trò Sín Thầu từng đối mặt với tình trạng thiếu phòng chức năng, thư viện và thiết bị dạy học. Nơi ăn ở còn chật chội, điều kiện giữ ấm và nước nóng trong mùa đông cũng nhiều hạn chế. Địa hình đồi núi chia cắt khiến việc đi lại, vận động học sinh đến lớp không ít lần trở thành thử thách.

Lớp học được đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại giúp thầy và trò có những tiết học phong phú và sinh động hơn. (Ảnh: Ngọc Khuê)

Giờ đây, hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, khu nội trú, nhà ăn cùng các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ. Các thiết bị như máy tính, tivi thông minh và dụng cụ thực hành cũng tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiếp cận kiến thức trực quan, sinh động hơn.

Theo thầy Bùi Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ngôi trường mới không đơn thuần là sự thay đổi về cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện để thầy cô chăm lo tốt hơn cho học sinh. Các em có nơi học tập, sinh hoạt an toàn, thuận tiện, từ đó yên tâm gắn bó với trường lớp.

Hơn cả một người thầy

Ở ngôi trường vùng biên này, công việc của thầy cô không dừng lại sau giờ lên lớp. Khi màn đêm buông xuống, họ tiếp tục chăm lo cho học sinh tại khu nội trú, từ hướng dẫn các em duy trì nề nếp sinh hoạt, gấp chăn màn, giữ gìn vệ sinh cá nhân đến theo dõi sức khỏe và kịp thời chăm sóc khi các em ốm đau.

Công việc của giáo viên còn gắn với những chuyến đến từng bản làng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được nhà trường tổ chức nhằm giúp học sinh hòa nhập với môi trường tập thể, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì.

Trong không gian lớp học mới, những ánh mắt chăm chú và sự háo hức của học trò là động lực để thầy cô tiếp tục hành trình gieo chữ nơi vùng biên. (Ảnh: Ngọc Khuê)

Với thầy Bùi Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, quá trình trực tiếp điều hành và chăm lo học sinh nội trú đã giúp thầy nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của người làm giáo dục.

“Ngôi trường này không chỉ là nơi dạy học, mà còn là một ‘mái nhà lớn’”, thầy chia sẻ. Từ suy nghĩ đó, ban giám hiệu đã duy trì việc phân công đến từng phòng nội trú vào buổi tối để trò chuyện, nắm bắt tâm tư của học sinh. Nhà trường cũng xây dựng mô hình tự quản, khuyến khích học sinh lớn hỗ trợ các em nhỏ trong sinh hoạt và học tập, giúp các em sớm thích nghi với cuộc sống tập thể.

Thầy Thủy nhớ lại một buổi tối đi kiểm tra khu nội trú của học sinh lớp 1. Tại đây, thầy bắt gặp hình ảnh một giáo viên trẻ đang cẩn thận cắt móng tay cho những các em nhỏ. Hình ảnh giản dị ấy khiến thầy nhận ra rằng giá trị của ngôi trường mới không chỉ thể hiện ở cơ sở vật chất hay trang thiết bị dạy học, mà còn nằm ở sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ giáo viên dành cho học trò.

Mỗi lớp học là nơi những ước mơ nhỏ được nuôi dưỡng, bắt đầu từ con chữ và sự tận tụy của những người thầy, người cô. (Ảnh: Ngọc Khuê)

Giữa núi rừng biên giới Sín Thầu, chính sự tận tụy bắt đầu từ những điều bé nhỏ ấy đã góp phần giữ chân con chữ ở lại với bản làng, biến mái trường nơi phên giậu Tổ quốc thành điểm tựa ấm áp để các em tự tin lớn khôn.