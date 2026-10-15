Viết tiếp hành trình 70 năm

Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng năng lượng xanh” tại xã Phùng Nguyên.

Qua mỗi chặng đường lịch sử, đất nước đặt ra những yêu cầu khác nhau, thanh niên cũng tìm cho mình những cách khác nhau để góp sức. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay, Hội LHTN luôn giữ vai trò là mái nhà chung kết nối những người trẻ, khơi dậy khát vọng sống đẹp, sống có ích, tạo môi trường để thanh niên được cống hiến, trưởng thành.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Phú Thọ không ngừng trưởng thành, củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Từ các phong trào cách mạng trong lịch sử cho đến thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuổi trẻ Phú Thọ luôn là lực lượng tiên phong, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, các cấp hội trong toàn tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều phong trào, cuộc vận động lớn như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, "Tháng thanh niên”. “Mùa hè xanh”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”... đã thu hút hàng trăm nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nối tiếp truyền thống tự hào, tuổi trẻ Phú Thọ hôm nay không chỉ kế thừa tinh thần hăng hái tình nguyện mà còn chủ động vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, trở thành lực lượng nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Thanh niên toàn tỉnh đã tích cực tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt VNeID và bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Từ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các tiện ích số, hỗ trợ thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử đến tham gia các đội hình công nghệ số cộng đồng, những người trẻ đang trực tiếp giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn với đời sống. Trong những nhiệm vụ số hóa ở cơ sở, hàng nghìn lượt thanh niên đã tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Đó chính là tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được thể hiện bằng hành động trong thời đại số. Nhưng yêu nước hôm nay không chỉ là sẵn sàng nhận việc khó, đó còn là khát vọng kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn ngay trên quê hương mình. Bởi vậy, cùng với tình nguyện và cống hiến, các cấp hội ngày càng quan tâm đến khởi nghiệp, việc làm, sinh kế và năng lực tự lập của thanh niên. Gần 30 chương trình hỗ trợ khởi nghiệp được triển khai, hàng nghìn thanh niên được tư vấn, trang bị kiến thức và kỹ năng để bắt đầu hoặc phát triển con đường kinh doanh của mình. Các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trên địa bàn tỉnh từ các trang trại công nghệ cao, hợp tác xã nông nghiệp sạch đến các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển.

Thanh niên Đất Tổ hôm nay đã nhạy bén đưa sản phẩm đặc sản quê hương lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên gắn liền với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo và chăm lo cho các gia đình chính sách, thiếu nhi yếu thế liên tục được triển khai rộng khắp từ miền núi đến đô thị. Đó là những “Ngọn đèn thắp sáng đường biên”, “Ngọn đèn thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời, đưa ánh sáng về những tuyến đường còn thiếu thốn; những chiến dịch thanh niên tình nguyện, những ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ... Mỗi công trình có thể bắt đầu từ một nguồn lực không quá lớn, nhưng khi được đặt đúng nơi, đúng lúc, nó có thể mở ra một thay đổi rất lớn trong cuộc sống của người dân.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Hội LHTN tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Mặt trận đoàn kết thanh niên được mở rộng đến các địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số và các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích. Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Phú Thọ thời kỳ mới” được triển khai hiệu quả, giúp thanh niên Đất Tổ rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có hoài bão, có lý tưởng, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất cội nguồn dân tộc. Qua “Hành trình kết nối âm nhạc và niềm tin”, “Mang âm nhạc mùa Xuân đến với trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc”, “Hành trình của niềm tin”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, những tủ sách, phần quà, hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, diễn kịch được lan tỏa đến các tầng lớp thanh niên. Có những thanh niên cần một cơ hội để vươn lên, có người cần một điểm tựa để làm lại và có người chỉ cần một người tin rằng họ có thể thay đổi. Hội chọn cách đi đến với họ, bởi không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau cũng có nghĩa là không quay lưng với những người đang cần một cơ hội để bắt đầu lại.

70 năm là một dấu mốc để nhìn lại, những giá trị mà các thế hệ thanh niên đi trước đã gây dựng đang được thế hệ hôm nay tiếp nối bằng những phương thức mới, bằng tri thức, công nghệ, khởi nghiệp, tình nguyện và trách nhiệm xã hội. Từ truyền thống ấy, tuổi trẻ Phú Thọ bước vào chặng đường mới với khát vọng cống hiến và tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho quê hương cùng phương châm hành động: “Thanh niên Phú Thọ khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo - vững bước trong kỷ nguyên mới”.