Viết tiếp giấc mơ vùng cao từ những sân bóng

Nhiều thế hệ cầu thủ cùng ra sân trong trận đấu giữa đội Gia Tự 1 và Cốc Lùng (áo trắng). (Ảnh: MỸ HÀ)

Từ phong trào bóng đá nữ được duy trì hơn 10 năm ở các xóm, những nữ cầu thủ nòng cốt dân tộc Tày, Nùng ở xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng lần đầu “bước qua” đèo Gió để đến với sân chơi lớn. Mang theo niềm tự hào quê hương, họ bền bỉ tập luyện sau những giờ lên nương, làm việc nhà, viết tiếp câu chuyện đẹp về phong trào bóng đá nữ ở vùng biên.

Cuối tháng 8, các nữ cầu thủ xã Nam Tuấn có màn ra mắt ấn tượng tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam-lần thứ I năm 2026, tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Tiếp nối thành công đó, ngày 27/9/2026, đội bóng đá nữ Nam Tuấn chính thức được thành lập. Để tìm thêm gương mặt mới cho đội, từ ngày 3-10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Tuấn tổ chức Giải bóng đá nữ năm 2026, với sự tham gia của năm đội đại diện các xóm: Nà Niền, Cốc Lùng, Phượng Tiên, Gia Tự 1 và Gia Tự 2.

Hơn cả một ngày hội

Chúng tôi có mặt tại sân bóng xóm Cốc Lùng, xã Nam Tuấn lúc 14 giờ, trước giờ bóng lăn 90 phút; ngoài trời nắng gắt đến rát mặt. Lúc này, những cầu thủ nữ đã thu xếp xong công việc gia đình có mặt để chuẩn bị khởi động cho trận đấu sắp diễn ra. Cầu thủ đến trước tranh thủ thay đồ, điểm danh và gọi điện nhắc những đồng đội chưa đến cho kịp giờ.

Do là giải đấu của khối các ban, ngành, đoàn thể, cho nên cầu thủ thuộc tất cả các lứa tuổi đều có thể tham gia. Người chỉ huy trên sân có thể là những phụ nữ đầu hai thứ tóc, gần 60 tuổi hay một trưởng xóm mới ngoài 20 tuổi. Thành viên các đội cũng rất đa dạng đó là công chức, giáo viên, cán bộ xóm, học sinh, nông dân; nhưng có điểm chung là mỗi cầu thủ, khi ra sân đều thi đấu hết mình, nhiệt tình trong từng pha bóng. Họ đã chiếm trọn tình cảm, sự cổ vũ nhiệt tình của người dân ngồi hai bên đường biên. Các ông bố, bà mẹ và cả những chồng cổ vũ, hò hét, chỉ đạo chiến thuật đến khản cổ như muốn nhảy vào sân thi đấu cùng con em mình.

Đồng chí Vy Anh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn chia sẻ, bên cạnh giải nội dung bóng đá nữ do Ủy ban nhân dân xã tổ chức suốt 10 năm qua trong hội xuân của xã, giải bóng đá này là dịp để các nữ cầu thủ rèn luyện, cọ xát củng cố trình độ chuyên môn; qua đó tiếp tục duy trì, phát triển môn bóng đá nữ tại địa phương, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh xã.

Bên cạnh giải nội dung bóng đá nữ do Ủy ban nhân dân xã tổ chức suốt 10 năm qua trong hội xuân của xã, giải bóng đá này là dịp để các nữ cầu thủ rèn luyện, cọ xát củng cố trình độ chuyên môn; qua đó tiếp tục duy trì, phát triển môn bóng đá nữ tại địa phương, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh xã. Đồng chí Vy Anh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn

Theo huấn luyện viên Dương Trọng Huy: Qua bốn lượt đấu chúng tôi đã lựa chọn được năm gương mặt mới cùng với tám cầu thủ trước đó bổ sung, kế cận cho câu lạc bộ bóng đá nữ xã Nam Tuấn nhằm thay thế dần cho các cầu thủ đã lớn tuổi. Ngay sau khi thành lập, đội bóng đá nữ xã Nam Tuấn đã nâng quân số hiện tại từ 15 lên 23 vận động viên và hai huấn luyện viên; đội luyện tập đều đặn vào các buổi chiều trong tuần.

Cháy cùng đam mê

Ở vùng cao, phụ nữ thường gắn với công việc gia đình, lao động sản xuất và chăm lo cuộc sống. Vì vậy, việc dành thời gian cho thể thao, nhất là bóng đá - môn thể thao đòi hỏi thể lực và tập luyện thường xuyên - đôi khi vẫn chưa phải lựa chọn quen thuộc.

Với các nữ cầu thủ ở xã Nam Tuấn, để có thể ra sân, mỗi người phải chủ động sắp xếp công việc hằng ngày. Sau những giờ lao động, họ tranh thủ thời gian tập luyện, rèn thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và cùng đồng đội chuẩn bị cho các trận đấu. Cùng với đó là sự sẻ chia việc nhà và chăm sóc gia đình từ chính người thân.

Anh Nông Văn Khu, xóm Nà Niền, là chồng của một nữ cầu thủ, cho biết: “Vợ tham gia bóng đá không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại niềm vui, sự tự tin và cơ hội giao lưu. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ công việc gia đình để vợ yên tâm theo đuổi niềm đam mê. Ra sân hôm nay không chỉ có riêng tôi còn có mẹ chồng, bố chồng, chị dâu và cả bà dì ra cổ vũ vợ tôi thi đấu”.

Nếu ngoài sân, những đôi chân vốn đã quen với ruộng nương và những công việc gia đình, thì trên sân bóng là những bước chạy mạnh mẽ, những pha tranh bóng quyết liệt, những pha phối hợp cùng đồng đội của các cô gái dân tộc. Tất cả cùng chung màu áo, chung mục tiêu và hướng về tập thể. Với họ, bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là niềm vui, là cơ hội được giao lưu cũng như thử sức mình.

Nếu ngoài sân, những đôi chân vốn đã quen với ruộng nương và những công việc gia đình, thì trên sân bóng là những bước chạy mạnh mẽ, những pha tranh bóng quyết liệt, những pha phối hợp cùng đồng đội của các cô gái dân tộc. Tất cả cùng chung màu áo, chung mục tiêu và hướng về tập thể. Với họ, bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là niềm vui, là cơ hội được giao lưu cũng như thử sức mình.

Chị Nông Thị Lệ, xóm Gia Tự 2, đội trưởng đội bóng chia sẻ: Mỗi người đều có một hoàn cảnh, tính cách và thế mạnh khác nhau, nhưng khi tập luyện, thi đấu, chúng tôi luôn động viên, hỗ trợ nhau. Quan trọng nhất là mọi người luôn đoàn kết, cùng cố gắng vì màu áo quê hương.

Cầu thủ Nông Thị Lin, xóm Gia Tự 1 cho biết, để có thể lực tham gia giải, chúng em phải tập, rèn luyện nhiều. Nếu không tập luyện thì vào sân chạy được tầm 5-10 phút dưới thời tiết nắng như thế này là mệt rồi, không chạy nổi nữa. Mỗi buổi tập với chúng em là một lần thử sức. Trên sân bóng, không có nhiều sự khác biệt về tuổi tác, công việc hay hoàn cảnh, tất cả cùng chung một niềm đam mê.

Cũng từ những sân bóng ấy, niềm đam mê được tiếp nối sang thế hệ trẻ. Vương Thị Thủy Tiên, sinh năm 2010, cầu thủ trẻ nhất đội bóng đá nữ xã Nam Tuấn cho biết: Từ nhỏ em thường xuyên theo dõi bà nội, mẹ thi đấu bóng đá mỗi dịp hội xuân, cho nên em được làm quen với bóng đá từ sớm. Em rất tự hào khi được khoác lên mình màu áo Nam Tuấn và mong muốn cùng các thành viên trong đội thi đấu hết sức, đưa màu áo quê hương vươn xa hơn. Em mong một ngày nào đó em có thể được khoác áo đội bóng nữ Sơn La hoặc Thái Nguyên thi đấu tại giải vô địch quốc gia nữ.

Phong trào bóng đá nữ ở đây đang có những bước phát triển đáng khích lệ. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi và thời gian tập luyện vẫn là những vấn đề cần được các cấp, các ngành quan tâm. Hiện nay, các cầu thủ chủ yếu tập luyện vào buổi chiều và phải tranh thủ sắp xếp công việc gia đình, lao động sản xuất để tham gia cho nên sự vất vả đó lại tăng lên gấp đôi. Rất cần Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện hoặc bằng nguồn xã hội hóa bố trí kinh phí nâng cấp chất lượng sân bóng tốt hơn và lắp đèn chiếu sáng tại sân để các cầu thủ có thể luyện tập vào buổi tối.

Trên sân bóng xóm Cốc Lùng, không khí của các trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi; những cầu thủ lớn tuổi vẫn đang truyền lại kinh nghiệm, còn lớp trẻ mang đến sân sự mạnh mẽ và nhiệt tình. Chính sự tiếp nối ấy tạo nên nền tảng để phong trào bóng đá nữ xã Nam Tuấn được duy trì và có thêm những bước tiến mới.