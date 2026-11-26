Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội. (Ảnh: HÀ NGUYỄN)

Tham dự Đại hội, có Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang; Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila; các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành liên quan, cùng hơn 150 đại biểu là các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania khóa VIII đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 13 ủy viên. Đồng chí Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội khóa VII, được tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Phạm Bá Thịnh, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Hoàng Trung Du, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VISCO; Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania Thành phố Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: HÀ NGUYỄN)

Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania cho biết, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Romania tiếp tục phát triển tốt đẹp, thời gian qua, Hội đã chủ trì tổ chức đoàn đi thăm và làm việc tại Romania; phối hợp, hỗ trợ tổ chức các đoàn cựu sinh viên từng học tập tại Romania trở lại thăm đất nước và bạn bè Romania; đồng thời tích cực đón tiếp nhiều đoàn khách Romania sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có các đoàn doanh nghiệp, đoàn văn hóa nghệ thuật dân gian, đại diện Hội Hữu nghị Romania-Việt Nam Bông Sen và các đối tác truyền thống của Hội.

Bên cạnh đó, với mạng lưới đối tác và bạn bè tại Romania, Hội đã đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và quảng bá tiềm năng hợp tác. Thông qua các hoạt động, Hội đã góp phần mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania cũng tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, chủ động phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania cùng các đối tác liên quan triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân dân có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được duy trì thường niên, góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình cảm gắn bó giữa các thế hệ hội viên, cựu lưu học sinh, chuyên gia và bạn bè Romania.

Hội đặc biệt chú trọng các hoạt động hướng tới cộng đồng cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Romania. Đây là lực lượng có tình cảm sâu sắc với đất nước và nhân dân Romania, đồng thời là nguồn lực quan trọng trong việc duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, Hội tích cực hỗ trợ kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo của hai nước. Đặc biệt, Hội góp phần thúc đẩy các hoạt động trao đổi học thuật, kết nối hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các trường đại học lớn của Romania; hỗ trợ các hoạt động tìm hiểu cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HÀ NGUYỄN)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang đánh giá cao những thành quả mà Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ tin tưởng Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần duy trì và vun đắp quan hệ giữa nhân dân hai nước; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Hội. (Ảnh: HÀ NGUYỄN)

* Cùng ngày, Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania (1991-2026) và chào mừng 108 năm Quốc khánh Romania (1918-2026).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania Hồ Quang Lợi gửi tới Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila, và qua Đại sứ gửi tới lãnh đạo và toàn thể nhân dân Romania lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Romania không ngừng được củng cố và phát triển. Hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và mở rộng quan hệ trong nhiều lĩnh vực. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam và Romania đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa quan hệ lên tầm cao mới. Việt Nam có thị trường năng động, vị trí quan trọng tại Đông Nam Á và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp. Romania có vị trí chiến lược tại châu Âu, thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thông tin, năng lượng, giáo dục và đào tạo.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp gỡ hữu nghị. (Ảnh: HÀ NGUYỄN)

Chia sẻ tại chương trình, Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila khẳng định, tình hữu nghị giữa Romania và Việt Nam có nền tảng lịch sử sâu sắc, được xây dựng trên tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Trải qua nhiều thập niên, mối quan hệ ấy không ngừng được bồi đắp thông qua đối thoại chính trị, hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế. Đối với Romania, Việt Nam luôn là một người bạn thân thiết và là một đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.