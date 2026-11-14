Viết tiếp bản hùng ca 'Trung dũng - Quyết thắng'

Bồi đắp truyền thống, tự tin phát triển

Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, hội tụ hào khí Bạch Đằng, tinh thần yêu nước và ý chí độc lập, tự cường. Những giá trị ấy trở thành nền tảng tinh thần, nguồn sức mạnh to lớn để quân và dân thành phố vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Đảng ủy Quân sự TP Hải Phòng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh, tháng 9-2026. Ảnh: THÀNH HỮU

Ngày 20-11-1946, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng, thực hiện âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Trong điều kiện lực lượng mỏng, vũ khí thiếu thốn, quân và dân thành phố vẫn kiên cường chiến đấu, gây cho địch nhiều tổn thất. Tiêu biểu là trận chiến đấu bảo vệ Nhà hát thành phố của 17 chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 89, Trung đoàn 41 cùng Đội Tuyên truyền văn hóa Chiến khu 3, thể hiện ý chí bất khuất và tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Tháng 12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen, tặng đồng bào, chiến sĩ Hải Phòng-Kiến An danh hiệu “Trung dũng”.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Hải Phòng-Kiến An và Hải Dương kiên cường bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển chiến tranh du kích, phối hợp với bộ đội chủ lực lập nhiều chiến công. Nổi bật là trận tập kích sân bay Cát Bi ngày 7-3-1954, phá hủy 59 máy bay địch, góp phần hạn chế khả năng chi viện đường không của thực dân Pháp cho chiến trường Điện Biên Phủ. Chiến công được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương, đơn vị được tặng danh hiệu “Đoàn dũng sĩ Cát Bi”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Hải Phòng vừa chiến đấu bảo vệ cảng biển, nhà máy, tuyến giao thông và các mục tiêu trọng điểm, vừa duy trì sản xuất, vận tải. Đặc biệt, Bến K15 Đồ Sơn là điểm xuất phát của những con tàu không số trên tuyến vận tải chiến lược Đường Hồ Chí Minh trên biển, bí mật vận chuyển vũ khí, trang bị chi viện chiến trường miền Nam, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, LLVT TP Hải Phòng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 1-7-2025, Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP, QS). Trên địa bàn rộng, liên hoàn từ biển, đảo, cửa khẩu cảng đến các khu công nghiệp, đô thị, nông thôn, LLVT thành phố tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Ngay sau hợp nhất, Đảng bộ Quân sự thành phố tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; ổn định tư tưởng, điều chỉnh tổ chức, bố trí lực lượng, bổ sung phương án tác chiến, bảo đảm nhiệm vụ QP, QS được thực hiện liên tục, đồng bộ. Công tác huấn luyện, SSCĐ, tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự được duy trì nghiêm túc; tăng cường phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cửa khẩu cảng và các mục tiêu trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả chỉ huy, quản lý, điều hành, góp phần giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đột phá xây dựng LLVT TP Hải Phòng tinh, gọn, mạnh

Bước vào kỷ nguyên mới, LLVT TP Hải Phòng quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP, QS và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, làm nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đổi mới giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; nhận diện rõ đối tác, đối tượng và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thực hành tác chiến “vòm phòng không bền vững” trong diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh của TP Hải Phòng, tháng 9-2026. Ảnh: THÀNH HỮU

Cùng với đó, xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Thực hiện hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở.

Với vị trí chiến lược, hệ thống cảng biển, biển, đảo, giao thông liên vùng, các khu công nghiệp và nhiều công trình trọng điểm, LLVT thành phố tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP, QS; gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch, triển khai các dự án, nhất là tại địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; quản lý chặt chẽ đất đai, công trình quốc phòng; huy động nguồn lực xây dựng thế trận liên hoàn, phù hợp với địa giới hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chú trọng đầu tư, nâng cấp trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã, thao trường, trung tâm huấn luyện, trường bắn, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có cơ cấu hợp lý. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ và địa bàn; coi trọng huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên; tăng cường diễn tập, phối hợp tác chiến, nâng cao năng lực xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, bảo đảm cơ động lực lượng kịp thời khi có tình huống. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy và phối hợp của cán bộ các cấp.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố cảng ngày càng phát triển, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, viết tiếp bản hùng ca “Trung dũng-Quyết thắng” trong thời kỳ mới.