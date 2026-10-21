Viết tiếp bản hùng ca 'Đoàn tàu không số'

Cách đây 65 năm, ngày 23-10-1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập lực lượng vận tải quân sự đường biển mang tên Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay) với nhiệm vụ: Mở đường chiến lược trên Biển Đông, vận chuyển người và vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngay sau khi được thành lập, Đoàn đã nhanh chóng ổn định, tổ chức trinh sát thăm dò luồng lạch, bến bãi, xác định tuyến vận chuyển... Sau chuyến đi trinh sát mở đường thành công, chuyến tàu vỏ gỗ mang mật danh “Phương Đông 1”, chở hơn 30 tấn vũ khí đầu tiên chi viện cho chiến trường miền Nam đã an toàn cập bến Vàm Lũng (Cà Mau), đánh dấu sự kiện quan trọng: “Tuyến vận tải chiến lược trên biển đã được mở”, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ Nam Bộ thành đồng.

Đầu năm 1964, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ vận chuyển bằng đường biển cho Bộ tư lệnh Hải quân, đồng thời ra quyết định đổi phiên hiệu Đoàn 759 thành Đoàn 125. Với phương châm hoạt động: Bí mật, táo bạo, bất ngờ, từ năm 1961 đến 1975, đơn vị đã vận chuyển hàng trăm nghìn tấn vũ khí, hàng hóa và hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) nghe giới thiệu về những chiến công của "Đoàn tàu không số". Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Mỗi hải lý trên Đường Hồ Chí Minh trên biển, mỗi chuyến tàu của “Đoàn tàu không số” năm xưa đều phải đổi bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Kể từ buổi ban đầu đi tìm đường, mở lối, qua 14 năm vận chuyển thắng lợi là 14 năm kiên gan, bền chí, chịu đựng muôn vàn khó khăn trong điều kiện sóng to, bão tố, hành trình ngày đêm liên tục; nguy hiểm hơn là trong điều kiện địch phong tỏa gắt gao. Địch ngăn lối này ta mở lối khác, phương thức này không thành ta tìm phương thức khác, quyết bằng mọi giá để đưa vũ khí vào chiến trường miền Nam. Mỗi lần ra đi là mỗi lần quyết tử, nhiều con tàu ra đi đã không trở về, nhiều đồng chí đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển cả mênh mông để giữ gìn bí mật cung đường... góp phần viết nên huyền thoại về con đường vận chuyển trên biển mang tên Bác Hồ kính yêu-có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Bước ra khỏi bom đạn chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và tham gia kiến thiết, xây dựng đất nước. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam và bảo vệ quần đảo Trường Sa, phát huy tinh thần quyết tử của “Đoàn tàu không số”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 tiếp tục tô thắm trang sử vàng của Lữ đoàn nói riêng và của Bộ đội Hải quân nói chung. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi gian khổ, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, chuyên môn vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải quân sự, trực bảo vệ chủ quyền, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển.

Nhìn lại chặng đường 65 năm, có thể khẳng định, yếu tố then chốt góp phần làm nên những chiến công huyền thoại và thành tích của Lữ đoàn 125 là nhờ ý chí quyết tâm, tinh thần quả cảm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ. Bất kể trong điều kiện, hoàn cảnh nào, ở đâu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 luôn thể hiện rõ ý chí quyết tâm chiến đấu, tinh thần triệt để cách mạng và tư tưởng không ngừng tiến công, không bao giờ lùi bước trước khó khăn, thử thách, hiểm nguy; một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; kiên quyết, kiên trì thực hiện nhiệm vụ đến cùng để giành thắng lợi. Truyền thống vẻ vang của “Đoàn tàu không số”, ý chí quyết chiến quyết thắng, tự lực tự cường trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển sẽ mãi là ngọn hải đăng soi sáng hải trình của Lữ đoàn 125 hướng ra biển lớn; là niềm tự hào và động lực tinh thần to lớn để toàn đơn vị tiếp tục lập nên những chiến công mới; xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn 125 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 12 tàu, 1 hải đội và 25 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.